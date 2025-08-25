Каква помощ ще получавате, ако сте безработни в Германия?

За дълготрайно безработен се счита всеки, който е регистриран в бюрото по труда в продължение на поне 12 последователни месеца

Федералната агенция по труда в провинция Саксония ще продължи целенасочените мерки в подкрепа на хора, останали без работа за повече от година. От институцията подчертават, че успехът на пазара на труда е пряко свързан с нивото на образование и квалификация – колкото по-ниски са те, толкова по-малки са шансовете за намиране на работа и по-висок е рискът от продължителна безработица, предава Welt.

За дълготрайно безработен се счита всеки, който е регистриран в бюрото по труда в продължение на поне 12 последователни месеца. През 2023 г. в Саксония такива лица са били 50 455. За да се подпомогне връщането им на пазара, службите предлагат редица мерки, като индивидуални планове чрез интензивно консултиране, курсове за обучение и преквалификация, както и покриване на разходите за кандидатстване – включително интервюта и документи.

Допълнително се осигуряват възможности за пробен труд и коучинг, които улесняват адаптацията в нова работна среда. Работодателите също се насърчават да наемат лица с дългосрочна безработица чрез различни стимули. Ако дадена компания сключи трудов договор с човек, безработен поне две години, тя може да получи компенсации за заплата – до 75% през първата година и 50% през втората, както и субсидии за професионално обучение по време на заетостта.

Проучване на организацията „Диакония“ подчертава трудностите, пред които са изправени тези хора, и сочи, че само комбиниран подход – чрез образование, финансови стимули и социална подкрепа – може да осигури трайна интеграция в пазара на труда. Докладът набляга и на необходимостта от продължаване и разширяване на подобни мерки.

