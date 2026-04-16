Най-популярният производител на кафе търси купувач и очаква оферта за около 1 млрд. евро

Кой проявава интерес към компанията?

Известният италиански производител на кафе Segafredo може да смени собственика си. Това се случва след като мажоритарните акцонери са възложиби проучване на пазара за потенциални инвеститори.

Фондът QuattroR и предприемачът Масимо Занети са ангажирали инвестиционните банки Lazard и Intesa Sanpaolo-Imi да търсят купувачи, съобщава миланският всекидневник „Кориере дела сера“, пише АПА, цитирано от БТА.

Кой проявава интерес към компанията?

Интерес към компанията проявяват както финансови инвеститори, така и индустриални групи, особено от Централна Европа, които искат да разширят портфолиото си с утвърдена италианска марка. Очакваната оценка на дружеството е около 1 млрд. евро.

През 2025 г. групата е реализирала приходи от 1,3 млрд. евро и оперативна печалба от 86 млн. евро, като се е върнала към печалбата след прилагане на план за преструктуриране и растеж.

Под ръководството на главния изпълнителен директор Пиерлуиджи Тосато компанията е намалила разходите, включително чрез закриване на гръцкото си дъщерно дружество, и е предприела стъпки за препозициониране на марката „Сегафредо“, особено на вътрешния пазар в Италия.

Групата оперира в 110 държави, разполага с над 20 производствени обекта в Европа, Азия и Америка, управлява около 40 марки и има над 3000 служители.

Стратегическият план до 2028 г. предвижда средногодишен ръст на оборота между 8 и 10%.