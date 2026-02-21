Европейска страна разкрива „тайни“ дестинации на туристите срещу споразумение за поверителност

Кампанията се провежда основно в социалните мрежи

Австрийската национална туристическа организация Austria Tourism стартира нестандартна рекламна кампания, която насърчава туристите да открият по-малко известни зимни дестинации в страната. Вместо да рекламира най-популярните курорти, инициативата предлага на посетителите достъп до „тайни“ места – но само след като символично се съгласят да ги пазят в тайна.

Кампанията, разработена от агенцията Wien Nord Serviceplan, се провежда основно в социалните мрежи. В кратки видеа местни жители споделят препоръки за любими зимни места, но най-важната информация остава скрита – имената на локациите са заглушени, а изображенията са умишлено замъглени. За да видят подробностите, потребителите трябва да посетят специален уебсайт и да приемат символично „споразумение за поверителност“.

След това те получават достъп до внимателно подбрани предложения, включително по-малко известни ски курорти, панорамни маршрути, спа центрове и планински хижи. Целта е да се насърчат туристите да откриват нови места, като същевременно се намали натоварването на най-популярните дестинации.

„Днес туристите търсят автентични преживявания извън най-посещаваните места. Австрийците обичат да споделят своите любими кътчета, но някои от тях са толкова специални, че не искаме да станат масови“, заяви главният изпълнителен директор на Austria Tourism Астрид Щехарниг-Щаудингер. По думите й кампанията цели по оригинален начин да насочи вниманието към по-малко познатите региони и да разпредели туристическия поток по-равномерно.

Самото „споразумение за поверителност“ няма юридическа стойност и е част от хумористичната концепция на кампанията, пише Media Marketing. Тя се провежда на няколко европейски пазара, включително Германия, Нидерландия и Дания.

В германския град Кьолн например е поставен билборд със замъглено изображение на зимен пейзаж и QR код, който насочва към сайта на кампанията. Така любопитството на хората се превръща в част от преживяването.

