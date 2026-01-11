Карибски остров, където жителите нямат достъп до собствените си плажове

Дори традиционни рибарски и плувни места са станали недостъпни

Ямайка е известна със своите бели пясъци и тюркоазени води, типичен символ на Карибите. Въпреки това, по-малко от 1% от бреговата линия на острова е свободно достъпна за местните жители, като по-голямата част от плажовете са частна собственост.

Снимка: iStock

Приватизацията на ямайските плажове се развива от последните седем десетилетия, но през последните години процесът се ускори. Частни предприемачи и курорти ограждат плажовете, а достъпът на местните е ограничен или изцяло забранен. Дори традиционни рибарски и плувни места са станали недостъпни, като някои земи са продадени на международни компании за изграждане на луксозни комплекси, пише ВВС.

Само около 0,6% от общата 1022-километрова брегова линия на острова е публична и отворена за ямайците, според организацията Jamaica Beach Birthright Environmental Movement (JaBBEM). В същото време Ямайка привлича милиони туристи годишно, като туризмът носи значителни приходи, но само част от тях остават в страната. Ол инклузив курортите процъфтяват, като допълнително ограничават достъпа на местните до морето.

Законовата основа за ограничението на достъпа се корени в Закона за контрол на плажовете от 1956 г., наследен от времето на британската корона. Той дава на държавата правото да управлява бреговата линия и позволява прехвърлянето ѝ в частни ръце, без да гарантира обществен достъп. Според експерти, това нарушава традиционните практики и местния поминък, като заплашва съществуването на крайбрежните общности.

От 2021 г. насам JaBBEM води активна кампания за възстановяване на достъпа на ямайците до плажовете и е повдигнала няколко съдебни дела срещу приватизацията. Целта е да се гарантира, че местните ще могат да използват крайбрежните зони, включително популярни плажове като Mammee Bay, Providence, Bob Marley Beach, Little Dunn’s River и Blue Lagoon.

