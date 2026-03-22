Кои са най-добрите места за наблюдение на звезди в Европа?

През последните години популярност придоби „нощния туризъм“

Все повече туристи започват да планират пътуванията си, спрямо най-атрактивните места в Европа за наблюдение на звездите. Към март 2026 г. повече от 200 локации в 22 държави по света са получили сертификат като Международни места за тъмно небе от неправителствената организация DarkSky International, обхващащи над 160 000 квадратни километра защитена територия, предава Еuronews.

Тези зони функционират като зелени оазиси, където се полагат целенасочени усилия за запазване на естествената тъмнина на нощното небе. Освен че предоставят впечатляващи гледки за астрономите, те подпомагат и нощните диви животни, като създават естествени местообитания. Намаляването на температурите, избягването на дневните тълпи и търсенето на по-близка връзка с природата доведоха до популярността на „нощния туризъм“, особено сред милениалите и поколението Z. Той включва дейности като наблюдение на звездите, „звездни бани“, наблюдение на слънчеви затъмнения, нощни преходи и дори нощни сафарита.

Снимка: Getty Images / iStock

Популярността на парковете с тъмно небе нараства, като събития като предстоящото пълно слънчево затъмнение на 12 август 2026 г. предизвикват огромен интерес. В Европа има над 31 международни парка за тъмно небе, разположени в страни като Франция, Великобритания, Унгария и Германия, които предлагат уникални възможности за наблюдение на нощното небе.

В Обединеното кралство и Ирландия има повече от 20 такива места. Сред тях са пейзажът с тъмно небе в Бодмин Мур в Корнуол, националните паркове Нортъмбърланд и Кийлдър, както и имението Елан Вали в Уелс с Брекон Бийкънс и Сноудония. В Шотландия горският парк Галоуей предлага вечнозелени гори и езера, а в Ирландия Националният парк Баликрой и „Уайлд Нефин“ осигуряват идеални условия за пълно отдръпване от светлината на града.

В останалите европейски държави също има впечатляващи места за наблюдение на звездите. В Испания паркът Басегода предлага образователни обиколки, Унгария разполага с националните паркове Бюк, Хортобаги и зоната Желич, Нидерландия – резерватът Де Бошплаат и Националният парк Лауерсмеер, Дания – островите Мьон и Ньорд, Германия – Винклмозалм и Баварската гора, Хърватия – Петрова гора-Билег и Врани Камен.

За любителите на „звездните бани“ особено интересни са обсерваториите и резервати като Пик дю Миди във Франция, паркът Алкева в Португалия, Dark Sky Park Bulbjerg в Дания, международният резерват Кери в Ирландия и Йоркшир Дейлс във Великобритания. Сред най-добрите хотели за наблюдение на звездите са хотел Rangá в Южна Исландия с геотермални джакузита и Kulmhotel Gornergrat в Швейцарските Алпи с две обсерватории на височина над 3 100 метра.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN