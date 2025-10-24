Последните места на Земята, където може да видите тъмни звездни нощи

Заради светлинно замърсяване възможността да се види звездна нощ е станала рядкост

С настъпването на глобалните климатични промени става все по-трудно са станем свидели на природни феномени, като тъмните звездни нощи. Астрофизикът и фотограф Жорди Буске споделя 11 впечатляващи снимки на нощното небе, които се определят като истинско чудо.

Преди настъпването на XIX век, когато Париж става първият европейски град с улично газово осветление, гледката към Млечния път е била толкова обичайна, колкото тази към Луната. Днес, след десетилетия на нарастващо светлинно замърсяване, за мнозина нощното небе е изгубило своята истинска красота, а възможността да се види звездна нощ е станала рядкост, пише BBC.

Още като дете Буске бил запленен от астрономията. Прекарвал по една седмица всяко лято в селцето Пенярояс в испанската провинция Теруел, където гледката към небето била неописуема. Днес Буске пътува по света като документален фотограф и научен популяризатор, в търсене на последните кътчета на планетата, където все още могат да се видят истински тъмни, звездни нощи.

Къде можете да видите тъмни звездни нощи?

От Мароко до Патагония, неговите 11 фотографии представят едни от последните убежища с тъмно небе на Земята. Сред тях са образи от пустинята Атакама, където липсата на облаци и чистият въздух позволяват ясно наблюдение на галактиката, както и кадри от Канарските острови, Боливия, Аржентина и Мароко.

Буске напомня, че в Европа е все по-трудно да се открият зони, незасегнати от светлинното замърсяване. В някои планински райони, като Пиренеите, все още могат да се открият петна от истински мрак, където усещането за вечност се слива с красотата на звездното небе. В едно от последните си пътувания фотографът създава автопортрет в солената равнина на Уюни в Боливия.

