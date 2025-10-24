Последните места на Земята, където може да видите тъмни звездни нощи

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Заради светлинно замърсяване възможността да се види звездна нощ е станала рядкост
С настъпването на глобалните климатични промени става все по-трудно са станем свидели на природни феномени, като тъмните звездни нощи. Астрофизикът и фотограф Жорди Буске споделя 11 впечатляващи снимки на нощното небе, които се определят като истинско чудо.
Преди настъпването на XIX век, когато Париж става първият европейски град с улично газово осветление, гледката към Млечния път е била толкова обичайна, колкото тази към Луната. Днес, след десетилетия на нарастващо светлинно замърсяване, за мнозина нощното небе е изгубило своята истинска красота, а възможността да се види звездна нощ е станала рядкост, пише BBC.
Още като дете Буске бил запленен от астрономията. Прекарвал по една седмица всяко лято в селцето Пенярояс в испанската провинция Теруел, където гледката към небето била неописуема. Днес Буске пътува по света като документален фотограф и научен популяризатор, в търсене на последните кътчета на планетата, където все още могат да се видят истински тъмни, звездни нощи.
От Мароко до Патагония, неговите 11 фотографии представят едни от последните убежища с тъмно небе на Земята. Сред тях са образи от пустинята Атакама, където липсата на облаци и чистият въздух позволяват ясно наблюдение на галактиката, както и кадри от Канарските острови, Боливия, Аржентина и Мароко.
Буске напомня, че в Европа е все по-трудно да се открият зони, незасегнати от светлинното замърсяване. В някои планински райони, като Пиренеите, все още могат да се открият петна от истински мрак, където усещането за вечност се слива с красотата на звездното небе. В едно от последните си пътувания фотографът създава автопортрет в солената равнина на Уюни в Боливия.
