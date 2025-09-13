Кои са най-добрите есенни дестинации за 2025 година?

За много туристи есента е любим сезон за пътуване

Ако не сте успели да пътувате из Европа през летните месеци, не е късно да го направите тази есен. Големите градове стават дом на редица фестивали, а природата разцъфва в различни цветове. Според агенцията за пътувания "Helene in between" - това са най-попурялните дестинации за пътуване през този сезон.

Снимка: Getty Images / iStock

Халщат, Австрия

Халщат е разположен край едноименно езеро и през есента се превръща в алпийска приказка. На фона на пламтящите в жълто и червено дървета, къщите от 16-ти век с цветни саксии на прозорците създават живописен пейзаж. Този обикновено пренаселен с туристи град се превръща в спокойно убежище през септември и октомври, когато шумът на туристическия сезон утихва.

Лудвигсбург, Германия

Лудвигсбург е близо до Щутгарт и се превръща в истинска есенна столица, благодарение на най-големия тиквен фестивал в света. Градът съчетава барокова архитектура, исторически дворци и златисто-кафява зеленина. В допълнение към тиквеното изобилие, есента тук включва и Венециански фестивал.. Дворецът в Лудвигсбург със своите градини и павирани площи е задължителна спирка за всеки, който иска да се наслади на немския уют, подправен с вкус на печена тиква.

Снимка: Getty Images / iStock

Амалфи, Италия

Докато повечето мислят за Италия като лятна дестинация, есента по крайбрежието на Амалфи другата ѝ красива страна. Соренто, Позитано и остров Капри губят част от туристическия шум, но запазват цялата си романтика. Макар морето да не е толкова примамливо за къпане, разходките край скалистите брегове, плаването с лодка и дегустацията на местна лимончело са достатъчни, за да превърнат това пътуване в незабравимо. Пътешествениците, които вече познават Италия, могат да се отправят и към Алгарве, Португалия – още една страхотна алтернатива за топли есенни дни, с възможност за плаж и релакс под слънцето.

Мюнхен, Германия

Несъмнено Мюнхен е синоним на Октоберфест – най-известния бирен фестивал в света, но есента тук предлага и много други изживявания. Освен веселбата под баварските шатри, посетителите могат да се насладят на архитектура, история и природни красоти. Еднодневна екскурзия до Замъка Нойшванщайн, вдъхновил „Спящата красавица“ на Дисни, също е задължителна.

Копенхаген, Дания

Далеч от лятната тълпа, Копенхаген през есента е автентично скандинавско изживяване. По-меките температури позволяват разходки из града с велосипед – най-типичният транспорт за местните, а есенната палитра обгръща каналите и улиците с топли тонове. Това е времето, когато датската концепция за „hygge“ – уют и споделено спокойствие – наистина оживява. Посетителите могат да се седнат край камина с чаша топъл чай, да разгледат дворци без тълпи или да се насладят на местни специалитети в уютни заведения.

