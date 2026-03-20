Основните индекси на Уолстрийт откриха днешната търговия със спад

Инвеститорите стават все по-предпазливи

Основните борсови индекси на Уолстрийт започнаха днешната търговска сесия на отрицателна територия, повлияни от нарастващото геополитическо напрежение в Близкия изток и несигурността около бъдещите действия на Федералния резерв на САЩ, съобщава Reuters.

Индексите надолу

Ескалацията на конфликта с участието на Иран, който вече навлиза в четвъртата си седмица, продължава да оказва сериозно въздействие върху глобалните пазари. Напрежението разтърсва енергийния сектор и води до колебания в цените на петрола, което от своя страна влияе върху инфлационните очаквания и перспективите пред паричната политика в САЩ.

На този фон инвеститорите стават все по-предпазливи и започват да преразглеждат прогнозите си за евентуално понижение на лихвените проценти. Докато по-рано пазарите залагаха на по-агресивно облекчаване на паричната политика, настоящата нестабилност кара мнозина да очакват по-предпазлив подход от страна на Федералния резерв.

Основните индекси

В началото на търговията основните индекси отчетоха умерени загуби. Промишленият индекс Dow Jones Industrial Average се понижи с 45,8 пункта, или 0,10%, до ниво от 45 975,65 пункта. По-широкият измерител на пазара S&P 500 също отбеляза спад, като загуби 11,8 пункта (0,18%) и достигна 6 594,66 пункта.

Най-сериозен бе натискът върху технологичните компании, като индексът Nasdaq Composite се понижи с 101,4 пункта, или 0,46%, до 21 989,33 пункта. Това отразява по-високата чувствителност на технологичния сектор към промените в лихвените проценти и общия риск апетит на инвеститорите.

Анализатори отбелязват, че в краткосрочен план пазарите вероятно ще останат силно зависими от развитието на геополитическата ситуация, както и от новите икономически данни, които могат да дадат насоки за следващите стъпки на Федералния резерв.

