Кои компании ще платят 300 млн. долара за балната зала на Тръмп?

Тръмп твърди, че той лично ще покрие значителна част от разходите

Администрацията на Доналд Тръмп публикува пълен списък с дарители и корпорации, които ще финансират новата бална зала в Белия дом на стойност 300 млн. долара, предаде BBC.

Строителството на масивния проект с площ 8 360 кв. м започна миналата седмица, като багери и строителни работници разрушават части от Източното крило. Списъкът включва десетки компании, сред които Amazon, Google, Meta, Microsoft, Coinbase, Palantir, Lockheed Martin и частни инвеститори като Шари и Едуард Глейзър — собственици на футболните клубове Tampa Bay Buccaneers и Manchester United.

Според той лично ще покрие значителна част от разходите, а администрацията подчерта, че проектът няма да струва нищо на данъкоплатците. Все пак експерти изразиха опасения, че даренията могат да се разглеждат като начин за постигане на влияние върху администрацията.

„Виждам тази огромна бална зала като етичен кошмар. Тези корпорации всички искат нещо от правителството“, коментира Ричард Пейнтър, бивш юрист в администрацията на Буш.

Събитията в залата ще могат да побират до 999 гости, което е значително увеличение спрямо първоначално планираните 650. Част от финансирането вече е договорено - YouTube ще плати 22 млн. долара като част от споразумение с Тръмп по дело за блокирането на негов акаунт след щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

Даренията ще се управляват от Trust for the National Mall, неправителствена организация, която събира средства за проекти и в Белия дом. На събитие за потенциални дарители Тръмп заяви, че мнозина са били „наистина щедри“, като някои са попитали дали 25 млн. долара е подходящо дарение — на което президентът отговорил: „Ще го приема“.

