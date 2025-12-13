Живот с 400 долара на месец? В тези страни е напълно възможно

Според данните, Афганистан се счита за най-евтината страна за живеене със среден месечен разход от 354 щатски долара. Важно е обаче да се отбележи, че в много „евтини“ страни има проблем със сигурността. Освен това, цените се различават драстично между големите градове и селските райони, както и в зависимост от потребителските навици, пише N1.