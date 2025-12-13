BGN → EUR
Свят Живот с 400 долара на месец? В тези страни е напълно възможно

Живот с 400 долара на месец? В тези страни е напълно възможно

Свят

bTV Бизнес екип

Това са най-евтините страни за живеене

Една такава страна е Индия със средна месечна цена на живот от 423 щатски долара. Пакистан все още е най-евтиният за живот със средно 370 долара.

Според данните, Афганистан се счита за най-евтината страна за живеене със среден месечен разход от 354 щатски долара. Важно е обаче да се отбележи, че в много „евтини“ страни има проблем със сигурността. Освен това, цените се различават драстично между големите градове и селските райони, както и в зависимост от потребителските навици, пише N1. 

Някои по-„евтини“ страни

Непал и Бутан: Изключително достъпни за ежедневни разходи.

Бурунди: Много достъпна нация в Африка.

Виетнам: Най-добрият избор за емигранти поради ниските цени на храната, настаняването и ежедневието, отбелязва CNBC.

Море през зимата: На това място в Европа почивката е евтина, а в момента е 23 градуса

Най-евтино за пътуващи (дневна консумация)

Лаос, Индия, Тайланд и Филипините: Известни с много евтина местна храна и транспорт.

