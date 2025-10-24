Разделена Европа: Това са страните, които са се отказали от смяната на часовото време

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Многобройни страни извън ЕС вече са премахнали сезонните промени
В нощта на 25 октомври срещу 26 октомври, гражданите на Европейския съюз отново ще преместят стрелките с един час назад, преминавайки от лятно към зимно часово време.
Въпреки че Европейската комисия предложи премахването на сезонните промени преди няколко години, държавите членки не успяха да се споразумеят дали да запазят лятното или зимното часово време за постоянно.
Франция и Полша са по-склонни към постоянно лятно часово време, вярвайки, че по-дългите дни имат положителен ефект върху икономиката и настроението на гражданите. От друга страна, Финландия и Нидерландия са в полза на зимното часово време, позовавайки се на естествения ритъм на светлината и тъмнината, който, според тях, по-добре съответства на човешкия биологичен часовник, пишат N1.
Хърватия все още не е направила официално изявление, а Босна и Херцеговина все още следва практиката да преминава от лятно към зимно часово време - и обратно.
Тъй като следователно Европа няма споразумение, часовниците ще се върнат назад тази есен в съответствие с европейските разпоредби.
И една от страните, които наскоро откриха нов дебат по този въпрос, е Испания.
Премиерът Педро Санчес обяви, че Мадрид ще призове Европейския съюз да спре смяната на часовото време два пъти годишно от следващата година, наричайки практиката „остаряла и разрушителна“.
„Смяната на часовото време вече няма смисъл в едно съвременно общество, което се стреми към стабилност и предвидимост. Време е ЕС да постигне споразумение и да сложи край на практиката, която нарушава биоритъма на милиони хора“, казва Санчес.
Въпреки че ЕС все още не е постигнал споразумение, многобройни страни извън него вече са премахнали сезонните промени на часовото време и са решили завинаги да се придържат към единна часова система.
Това са само някои примери:
Идеята за сезонно преместване на часовника е въведена в началото на 20-ти век, с цел по-добро използване на дневната светлина и пестене на енергия.
Но съвременните изследвания показват, че ползите за енергията вече не са значителни, докато много експерти предупреждават за негативни ефекти върху здравето, като например съня, концентрацията и нарушенията на настроението.
Въпреки това, Европейският съюз все още чака окончателното споразумение на държавите-членки, така че, поне още няколко години, часовниците в Европа ще се местят два пъти годишно - през пролетта и през есента.
