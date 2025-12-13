Единствената страна в света без естествени дървета

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Живот с 400 долара на месец? В тези страни е напълно възможно
Това са най-евтините страни за живеене
Само една ли е страната без естествени дървета?
Страната, известна с авиокомпанията си Qatar Airways и Световното първенство по футбол през 2022 г., е една от най-богатите страни в света, благодарение на големите си петролни запаси. Катар изобщо няма естествени дървета. Разбира се, има изкуствена гора, но все още няма естествено отглеждани дървета, пише N1.
Мнозина биха предположили, погрешно, че и в Гренландия няма дървета. На този датски остров обаче можете да намерите дървета само в южната му част, но те са много малко и рядко срещани, което е нормално, като се има предвид, че 80% от Гренландия е покрита от голяма ледена покривка.
Друга датска територия е известна с липсата си на дървета. Това са Фарьорските острови, които подобно на Катар изобщо нямат местни дървета. Поради ветровития климат и скалистия терен е трудно за големите гори да виреят естествено. Въпреки това, в парка Видар Лунден в Торсхавн има малка гориста местност, където успешно са засадени и поддържани вносни дървета.
Сан Марино: Малка, планинска страна с ограничена земя, подходяща за дървета.
Науру: Малка островна държава, силно засегната от добива на фосфати, оставяйки малко местни гори.
Кувейт: Пустинен климат, силно урбанизирани райони с минимален процент естествени дървета.
Оман и Либия: Предимно пустиня с много малко естествени гори поради сухи условия.
Монако и Ватикана: Малки, силно урбанизирани градове-държави с рядко залесени райони.
Малта: Скалисти острови, много малко залесени райони.
