Единствената страна в света без естествени дървета

Само една ли е страната без естествени дървета?

Страната, известна с авиокомпанията си Qatar Airways и Световното първенство по футбол през 2022 г., е една от най-богатите страни в света, благодарение на големите си петролни запаси. Катар изобщо няма естествени дървета. Разбира се, има изкуствена гора, но все още няма естествено отглеждани дървета, пише N1.

Гренландия?

Мнозина биха предположили, погрешно, че и в Гренландия няма дървета. На този датски остров обаче можете да намерите дървета само в южната му част, но те са много малко и рядко срещани, което е нормално, като се има предвид, че 80% от Гренландия е покрита от голяма ледена покривка.

Друга датска територия е известна с липсата си на дървета. Това са Фарьорските острови, които подобно на Катар изобщо нямат местни дървета. Поради ветровития климат и скалистия терен е трудно за големите гори да виреят естествено. Въпреки това, в парка Видар Лунден в Торсхавн има малка гориста местност, където успешно са засадени и поддържани вносни дървета.

Страни, които са почти без дървета

Сан Марино: Малка, планинска страна с ограничена земя, подходяща за дървета.

Науру: Малка островна държава, силно засегната от добива на фосфати, оставяйки малко местни гори.

Кувейт: Пустинен климат, силно урбанизирани райони с минимален процент естествени дървета.

Оман и Либия: Предимно пустиня с много малко естествени гори поради сухи условия.

Монако и Ватикана: Малки, силно урбанизирани градове-държави с рядко залесени райони.

Малта: Скалисти острови, много малко залесени райони.

