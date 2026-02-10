Колко ще похарчите за Св. Валентин тази година? (АНКЕТА)

През 2025 година европейците са харчили средно над 68 евро
През 2025 г. разходите за Свети Валентин в Европа отбелязаха значителен ръст, като оборотът се увеличи с 35,7%, а броят на поръчките – с 36,8%. Средната стойност на подаръците достигна 68,40 евро, леко нараствайки с 0,89% спрямо предходната година. Най-интензивният ден за пазаруване остана 14 февруари, когато са извършени 42,7% от всички покупки.
Една от ключовите тенденции през 2025 са били локално произведени подаръци, като европейците все по-често се обръщат към независими шоколатиери, регионални винарни и занаятчийски марки. Около 13% от потребителите са избрали да подкрепят местни бизнеси, търсейки личен и смислен подарък с внимание към занаятчийството и устойчивото производство.
В отделните страни се наблюдаваха различни тенденции - в Испания оборотът скочи с 88,5%, средната поръчка бе 73 евро, като доминираха букети от червени рози. В Германия продажбите достигнаха 84,40 евро средна стойност на поръчка, с 90,5% от подаръците цветя, а в Полша средната сума беше 71,40 евро, с предпочитание към букети с ягоди и лалета.