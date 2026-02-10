BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1886 BGN
Петрол
67.89 $/барел
Bitcoin
$69,557.1
Последвайте ни
1 USD
1.1886 BGN
Петрол
67.89 $/барел
Bitcoin
$69,557.1
БГ Бизнес Колко ще похарчите за Св. Валентин тази година? (АНКЕТА)

Колко ще похарчите за Св. Валентин тази година? (АНКЕТА)

bTV Бизнес екип

През 2025 година европейците са харчили средно над 68 евро

През 2025 г. разходите за Свети Валентин в Европа отбелязаха значителен ръст, като оборотът се увеличи с 35,7%, а броят на поръчките – с 36,8%. Средната стойност на подаръците  достигна 68,40 евро, леко нараствайки с 0,89% спрямо предходната година. Най-интензивният ден за пазаруване остана 14 февруари, когато са извършени 42,7% от всички покупки.

Най-странните подаръци за Свети Валентин и колко струват

Една от ключовите тенденции през 2025 са били локално произведени подаръци, като европейците все по-често се обръщат към независими шоколатиери, регионални винарни и занаятчийски марки. Около 13% от потребителите са избрали да подкрепят местни бизнеси, търсейки личен и смислен подарък с внимание към занаятчийството и устойчивото производство.

В отделните страни се наблюдаваха различни тенденции - в Испания оборотът скочи с 88,5%, средната поръчка бе 73 евро, като доминираха букети от червени рози. В Германия продажбите достигнаха 84,40 евро средна стойност на поръчка, с 90,5% от подаръците цветя, а в Полша средната сума беше 71,40 евро, с предпочитание към букети с ягоди и лалета. 

Колко ще похарчите за Св. Валентин тази година?

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата