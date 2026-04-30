Как климатичната криза в Европа заплашва икономиката?

Европа се затопля повече от два пъти по-бързо от средното за света

Най-малко 95% от Европа е преживяла по-високи от обичайните температури през 2025 г., сочи последният доклад за състоянието на климата на програмата Коперник. Само малка част от континента е избегнала горещините, като почти навсякъде са отчетени стойности над средните.

Европа продължава да се утвърждава като най-бързо затоплящият се континент, изправен пред нови температурни екстреми – от около 30°C в Северния полярен кръг до десетки допълнителни дни с топлинен стрес в Южна и Източна Испания, където температурите се усещат като над 32°C., предава Еuronews.

В Турция за първи път са достигнати 50°C, а около 85% от Гърция е било засегнато от температури близки или над 40°C, с максимум от 44°C. Субарктическата Феноскандинавия също отчита най-дългата и тежка гореща вълна в историята си, с температури до 34,9°C, докато Обединеното кралство, Норвегия и Исландия регистрират най-топлата година досега.

Затоплянето измества зимните условия, като зоните с температури под нулата намаляват и остават под средните стойности, според Европейски център за средносрочни метеорологични прогнози към Световна метеорологична организация. Ледниците продължават да се топят с тревожни темпове, а Исландия отчита втората най-голяма загуба на лед в историята си. Снежната покривка в края на март е била с 1,32 милиона квадратни километра под нормата – площ, сравнима с тази на няколко големи европейски държави взети заедно.

Особено тревожни са данните за Гренландския леден щит, който е загубил около 139 гигатона лед през 2025 г. – количество, надхвърлящо значително обема на ледниците в Европейските Алпи. Тази ледена маса, покриваща около 80% от Гренландия, съдържа достатъчно вода, за да повиши глобалното морско равнище с над 7 метра и вече допринася с около 20% за текущото му покачване.

Европа се затопля повече от два пъти по-бързо от световното средно, като температурите са се повишили с около 2,5°C спрямо прединдустриалните нива. Това се дължи отчасти на близостта до Арктика – регион, който се затопля значително по-бързо. Намаляването на снежната и ледена покривка води до по-ниско отражение на слънчевата светлина и по-голямо поглъщане на топлина – процес, известен като албедо обратна връзка. В същото време намаленото замърсяване на въздуха ограничава охлаждащия ефект на аерозолите, а промените в атмосферната циркулация допринасят за по-чести и по-интензивни горещи вълни.

Климатичните екстремуми стават все по-видими – горски пожари са унищожили над един милион хектара, а сушата е засегнала повече от половината континент, като 70% от реките са с поднормен дебит. Морските горещи вълни обхващат 86% от европейските води, включително Средиземно и Норвежко море, с рекордни температури, които нарушават екосистемите. Въпреки това има и известен напредък – възобновяемата енергия осигурява 46,4% от електроенергията в Европа през 2025 г., като слънчевата енергия достига рекордните 12,5%, което е важна стъпка към по-нисковъглеродна икономика и ограничаване на емисиите.