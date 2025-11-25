Ето коя е оптималната зона за икономия на гориво

С покачването на цените на горивата и стремежа на производителите да правят автомобилите все по-икономични, идва моментът, в който промяната в стила на шофиране може реално да ви спести пари, пише Drive.

Един от най-честите въпроси е дали бавното шофиране харчи по-малко гориво от по-високата скорост. На пръв поглед карането бързо изглежда по-ефективно – прекарвате по-малко време на пътя. Но цената на тази „спестена“ минута е по-висока консумация.

Кое харчи повече гориво – бавното или бързото шофиране?

Според проучване на Агенцията за транспорт на Нова Зеландия, по-високата скорост действително увеличава разхода на гориво, когато се поддържа постоянно.

Изследването Time and fuel effects of different travel speeds от 2017 г. обобщава резултати от множество международни анализи. То цитира данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD), според които автомобилите, движещи се с 90 км/ч, имат 23% по-maлък разход, отколкото при 110 км/ч. Европейският съвет за безопасност на транспорта (ETSC) отчита още по-голяма разлика – 30% по-добра икономия при 90 км/ч, сравнено със 120 км/ч.

Изследването посочва и оптималната зона за икономия на гориво: постоянна скорост между 50 и 80 км/ч.

Защо високата скорост увеличава разхода на гориво?

Основната причина е комбинацията от по-високи обороти и повишено отделяне на топлина. Когато двигателят работи на по-високи обороти, инжекторите подават гориво по-често, което естествено повишава разхода. Част от енергията, произведена при горенето, се губи под формата на топлина, което допълнително намалява ефективността и кара двигателя да „иска“ още повече гориво.

Към това се добавя и въздушното съпротивление: с увеличаването на скоростта расте и силата, с която въздухът се противопоставя на движението. Колкото по-висока е скоростта, толкова по-голяма енергия е необходима, за да бъде преодоляно това съпротивление и толкова повече гориво се изразходва.

