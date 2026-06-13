Нови изследвания свързват смартфоните със спада на раждаемостта

Изследователите определят това явление като "общ глобален технологичен шок"

Нови научни изследвания в Съединените щати насочват вниманието към смартфоните като възможен фактор за спада на раждаемостта, съобщава Франс прес. Публикация от вчера на Националното бюро за икономически изследвания предлага именно устройствата като отговор на въпроса защо коефициентът на плодовитост в страната е намалял с 22 процента от 2007 година насам.

Според авторите досега са били предлагани различни обяснения, включително икономическата криза от 2008 година, по-широкото използване на контрацепция, по-високото образование на жените и нарастващите разходи за жилища и грижи за деца. Въпреки това ясна причина не е установена.

Изследователи от колежа "Мидълбъри" предлагат хипотезата, че именно смартфоните, появили се с първия iPhone през 2007 година, може да са свързани със спада в раждаемостта. Те са сравнили американски окръзи с почти пълно мрежово покритие с окръзи с ограничено или липсващо покритие в периода до 2011 година. Резултатите показват, че достъпът до iPhone съвпада с намаление на ражданията с до 8 процента при възрастовата група 15–19 години и с до 6,6 процента при хората на възраст 20–24 години. Отчетени са и по-малки, но статистически значими спадове при по-зрелите жени.

Авторите подчертават, че смартфоните не са единствената причина за по-ниската раждаемост, но според тях са изиграли съществена роля след 2007 година чрез промени в човешкото поведение и намаляване на контактите лице в лице. В заключенията си те посочват, че с разпространението на съвременните смартфони времето, прекарвано с приятели на живо, както и сексуалната активност, са намалели, докато потреблението на порнографско съдържание се е увеличило.

Подобни резултати отчита и друго изследване, публикувано наскоро от икономисти от Университета на Синсинати, предаде БНР. Те анализират данни на Световната банка за проникването на смартфоните и тийнейджърската раждаемост в 128 държави. Според резултатите спадът на раждаемостта се е ускорил след широкото навлизане на смартфоните, независимо от различията в здравните, социалните, икономическите и културните условия.

Изследователите определят това явление като "общ глобален технологичен шок", макар че някои учени остават скептични. Те отбелязват, че тийнейджърската раждаемост в САЩ намалява още от началото на 90-те години, преди появата на смартфоните.