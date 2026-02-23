Китай възражда съветската Volga

Пускат три нови модела автомобили

Руската автомобилна индустрия изглежда много по-различна от тази, която съществуваше преди инвазията в Украйна преди четири години. Тъй като западните автомобилни производители бързо се оттеглиха след избухването на войната, китайските марки се намесиха също толкова бързо, разширявайки присъствието си и поглъщайки значителен дял от пазара. Няколко местни имена също се появяват отново, включително едно от най-известните им имена - Volga.

Името Volga стана известно през 50-те години на миналия век като серия луксозни автомобили, произвеждани и продавани в Русия от местната фирма GAZ до 2012 г., когато производството приключи. В разцвета си Volga не беше нещо, което просто карахте. Това беше това, в което се возехте, ако сте заемали правилната титла в съветската йерархия. Само това я превърна в културен елемент.

Сега, след повече от десетилетие замразено, името най-накрая ще се завърне, след като първоначално беше планирано за възраждане през 2024 г., пише Carscoops.

Volga, вече под шапката на китайския Changan, представи три различни автомобила през май 2024 г., известни като K30, X5 Plus и K40. Триото включваше два кросоувъра и седан, всеки базиран на съществуващите автомобили Changan, продавани в Китай. Планът беше да се произвеждат в Китай и да се доставят до Русия за окончателно сглобяване, като пускането на пазара е планирано за края на 2024 г. По някаква причина това представяне така и не се осъществи. Сега обаче китайската Volga изглежда готова да опита отново, стартирайки нов уебсайт на руски език и публикувайки два тийзъра, представящи първия си модел.

