България не е най-бедната в Европа, изпреварваме две наши съседки

България не е на дъното по богатство в Европа. Тома показват последните данни на швейцарската банка UBS, цитирани от БГНЕС. Страната ни има има средно богатство на възрастен човек 47 798 евро. Изпреварва по богатство Румъния и Турция.

Какво показват данните?

Данните от „Глобалния доклад за богатството 2025“ на UBS, както и допълнителна информация, предоставена на Евронюз, показват, че през 2024 г. средното богатство на възрастен човек варира значително в 31 европейски държави - от 29 923 евро в Турция до 634 584 евро в Швейцария.

В рамките на Европейския съюз разликата е малко по-малка, но остава сериозна. Средното богатство на възрастен човек се движи между 44 568 евро в Румъния и 523 591 евро в Люксембург.

Средното богатство надхвърля 300 000 евро и в Нидерландия (342 477 евро), Норвегия (340 364 евро), Белгия (322 805 евро), Обединеното кралство (313 840 евро) и Швеция (308 935 евро).

Повече от една трета от държавите имат средно богатство на възрастен човек под 100 000 евро. В тази група попадат Латвия (91 783 евро), Чехия (86 791 евро), Хърватия (76 358 евро), Естония (72 276 евро), Литва (63 189 евро), Словакия (58 573 евро), Полша (56 159 евро), Унгария (55 276 евро), България (47 798 евро), Румъния (44 568 евро) и Турция (29 923 евро).

Медианното богатство

Докладът подчертава, че както средното, така и медианното богатство на възрастен човек имат своите ограничения и могат да доведат до различни изводи. Медианата представлява точната средна стойност в разпределението на богатството. Във всички държави медианното богатство е по-ниско от средното, като в някои случаи разликата е значителна. В Швейцария например показателят спада от 634 584 евро до 168 374 евро.

Разликата между най-богатата и най-бедната държава в Европа надхвърля 20 пъти, а в рамките на ЕС - повече от 10 пъти. При медианното богатство общата разлика е по-малка за повечето страни, но между най-високите и най-ниските стойности тя остава над 45 пъти в Европа и над 15 пъти в ЕС.

