Китай строи два „ядрени острова“, единият ще бъде завършен след 56 месеца

И двата проекта използват технологията CAP1000

На 5 януари бе положен основният камък на два „ядрени острова“ - блок „Байлун 1“ в автономния район Гуанси и блок „Луфенг 2“ в провинция Гуандун. С това официално започна строителството на тези две места, като и двата блока използват технологията CAP1000, а срокът за строителство на единия от тях е само 56 месеца, съобщава Nuclear Perspective.

И двата проекта използват технологията CAP1000 - китайска версия на надеждния леководен PWR реактор AP1000 на Westinghouse - която е оборудвана със съвременни системи за пасивна безопасност.

Атомната електроцентрала „Байлун“, разположена на полуостров Дзяншан, е планирана като гигантски комплекс от шест реакторни блока с общ капацитет от 8,62 гигавата. Първата фаза на строителството ще струва около 5,6 милиарда долара, а инженерите планират да завършат изграждането на първите два блока само за 56 месеца (по-малко от пет години). А когато първата фаза бъде завършена, тя ще произвежда 20 милиарда киловатчаса електроенергия годишно, което ще спести 6 милиона тона въглища и ще подпомогне директно развитието на района, който, между другото, е населен с етнически малцинства и се намира близо до границата с Виетнам, пише World Nuclear News, съобщава Nuclear Perspective.

По същото време в провинция Гуандун бяха положени основите за Луфенг 2. Този проект е част от по-широк план, който включва комбинация от реактори CAP1000 и местни Hualong One (HPR1000) (също леководни PWR реактори), а целта е да се облекчи натискът върху електропреносната мрежа и да се подпомогне икономическото развитие в Южен Китай.

И това, което Китай демонстрира с проекти като „Байлун“ и „Луфенг“, е огромен логистичен капацитет, който в момента, по всички данни, е недостижим на Запад. Изграждането на два реактора с мощност 1250 мегавата за по-малко от пет години (56 месеца) е стандарт, който би могъл да направи ядрената енергия отново много конкурентоспособна спрямо други източници.

А именно, основната причина за високата цена на атомните електроцентрали е дългото време за тяхното строителство (което увеличава размера на заемите, които трябва да бъдат взети, и общите разходи по тези заеми), така че всяко намаляване на това време радикално намалява разходите за строителство.

Но нека подчертаем друг детайл: ядрената енергия е и инструмент за социална справедливост. Китайската държавна корпорация (SPIC) подчертава, че електроцентралата Байлун е предназначена да „осигури подкрепа за висококачественото развитие на районите с етнически малцинства“, което е учебникарски пример за почти еманципаторска роля на ядрената енергия. Така на Запад т. нар. „ренесанс“ на ядрената енергетика е обусловен от нарастването на броя на центровете за данни, докато в Китай ядрената инфраструктура има за цел да модернизира цели региони – перспектива, която често се насърчава, ако стойността на някои инвестиции се измерва само в светлината на търговските ефекти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN