Китай обвинява САЩ в кражба на биткойни за 13 млрд. долара

Китай твърди, че хакерските атаки на САЩ са започнали още през 2020 г.

Китайската агенция за киберсигурност обвини американското правителство, че е организирало кражбата на биткойни на стойност около 13 милиарда долара. Това е най-новият опит на Пекин да приписва големи кибератаки на САЩ, предаде Bloomberg.

Става дума за кражбата на 127 272 биткойна от пула за добив LuBian, извършена през декември 2020 г. - едно от най-големите престъпления в историята на криптовалутите. По данни на Китайския национален център за реагиране при компютърни вируси, атаката не е дело на обикновени киберпрестъпници, а представлява "операция на държавно ниво", дирижирана от САЩ. Експертите посочват, че тихото и продължително прехвърляне на откраднатите средства издава действия, характерни за разузнавателни структури, а не за частни хакери, търсещи бърза печалба.

В публикувания миналата седмица доклад се твърди, че откраднатите биткойни могат да бъдат проследени до монети, конфискувани от американските власти по-късно. Според Вашингтон тези средства са свързани с Чен Джъ, председател на камбоджанския конгломерат Prince Group. През октомври американското Министерство на правосъдието повдигна срещу него обвинения за участие в схема за измама с електронни плащания и за пране на пари. Въпреки това САЩ не уточниха кога и по какъв начин са придобили контрол върху неговите криптоактиви, които включват именно 127 271 биткойна - най-голямата конфискация на дигитална валута в историята на страната.

Китайският доклад твърди, че "правителството на САЩ вероятно е използвало хакерски техники още през 2020 г., за да открадне 127 000 биткойна, държани от Чен Джъ". В него се посочва, че става дума за класическа операция от типа "black eats black" - термин, използван за случаи, когато един злонамерен играч атакува друг, с цел прикриване на следите и придобиване на контрол върху незаконни активи.

Федералните прокурори по делото на Чен не дават подробности относно начина, по който са получили достъп до средствата, но американските власти твърдят, че става дума за законна конфискация след съдебно решение. Пекин обаче настоява, че това е прикрита кибероперация, целяща да подкопае доверието в китайските криптоструктури и да демонстрира технологично надмощие в киберпространството.

Представители на Министерството на правосъдието и китайското посолство във Вашингтон не са коментирали случая.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN