BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6897 BGN
Петрол
64.94 $/барел
Bitcoin
$103,814.0
Последвайте ни
1 USD
1.6897 BGN
Петрол
64.94 $/барел
Bitcoin
$103,814.0
Свят В частния сектор на САЩ се съкращават средно по 11 250 работни места седмично

В частния сектор на САЩ се съкращават средно по 11 250 работни места седмично

bTV Бизнес екип

Данните показват, че пазарът на труда продължава да губи скорост

Работодателите в частния сектор на САЩ са намалили средно по-малко от 11 250 работни места през последните четири седмици, приключващи на 25 октомври 2025 г. Това показва новия седмичен доклад за заетостта, подготвен от Изследователския институт на ADP (Automatic Data Processing Inc.) в сътрудничество с Лабораторията за дигитална икономика към Станфорд, цитира БНР. 

Снимка: bTV

Данните показват, че пазарът на труда продължава да губи скорост през втората половина на месеца. Тези резултати са в контраст с последния месечен доклад на ADP от миналата седмица, който отбеляза скромен ръст от 42 000 работни места в частния сектор през октомври след два поредни месеца на спад. Все пак, месечният доклад обхваща данни само до средата на месеца и не отразява отслабването на пазара на труда, наблюдавано през последните седмици.

Кои компании ще платят 300 млн. долара за балната зала на Тръмп?

Предварителните седмични данни се различават от по-известния и внимателно следен Национален доклад за заетостта на ADP, който обикновено излиза в сряда преди официалните държавни данни, публикувани всеки първи петък на месеца. ADP уточни, че месечният доклад за октомври не е "широкообхватен" и показва, че професионалните бизнес услуги, информационният сектор, както и индустрията на развлеченията и хотелиерството са намалили броя на заетите.

"Докладът за октомври все пак беше положителен и донесе облекчение на много икономисти и инвеститори. В същото време сред наблюдателите на пазара се засилват очакванията, че растежът на работните места ще остане бавен за неопределен период поради намаленото търсене и недостига на работна ръка," посочи ADP.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата