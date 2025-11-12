В частния сектор на САЩ се съкращават средно по 11 250 работни места седмично

Данните показват, че пазарът на труда продължава да губи скорост

Работодателите в частния сектор на САЩ са намалили средно по-малко от 11 250 работни места през последните четири седмици, приключващи на 25 октомври 2025 г. Това показва новия седмичен доклад за заетостта, подготвен от Изследователския институт на ADP (Automatic Data Processing Inc.) в сътрудничество с Лабораторията за дигитална икономика към Станфорд, цитира БНР.

Снимка: bTV

Данните показват, че пазарът на труда продължава да губи скорост през втората половина на месеца. Тези резултати са в контраст с последния месечен доклад на ADP от миналата седмица, който отбеляза скромен ръст от 42 000 работни места в частния сектор през октомври след два поредни месеца на спад. Все пак, месечният доклад обхваща данни само до средата на месеца и не отразява отслабването на пазара на труда, наблюдавано през последните седмици.

Предварителните седмични данни се различават от по-известния и внимателно следен Национален доклад за заетостта на ADP, който обикновено излиза в сряда преди официалните държавни данни, публикувани всеки първи петък на месеца. ADP уточни, че месечният доклад за октомври не е "широкообхватен" и показва, че професионалните бизнес услуги, информационният сектор, както и индустрията на развлеченията и хотелиерството са намалили броя на заетите.

"Докладът за октомври все пак беше положителен и донесе облекчение на много икономисти и инвеститори. В същото време сред наблюдателите на пазара се засилват очакванията, че растежът на работните места ще остане бавен за неопределен период поради намаленото търсене и недостига на работна ръка," посочи ADP.

