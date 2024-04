Къщи за милиони: Надникнете в имотите на Бил Гейтс

Милиардерът притежава впечатляващо портфолио

Преди десет години, в интервю за The Telegraph, Бил Гейтс обсъди целта си да раздаде богатството си - което тогава струваше 65 милиарда долара, а днес възлиза на 129 милиарда долара.

„Със сигурност съм добре обгрижван по отношение на храна и дрехи“, каза той. "Парите нямат полза за мен след определена точка.", каза той.

Гейтс обаче не спомена пословичния покрив над главата си. Или, в случая на Гейтс, покриви, пише Business Insider.

Като един от най-богатите хора в света от десетилетия, съоснователят на Microsoft е изградил впечатляващо портфолио от недвижими имоти. С 275 000 акра в Съединените щати той е 42-ият по големина земевладелец в страната, според Land Report.

По-голямата част от тях - около 242 00 акра - са земеделски земи, като най-много площи са в Луизиана, Арканзас и Аризона, според Land Report.

„Инвестирах в тези ферми, за да ги направя по-продуктивни и да създам повече работни места“, каза Гейтс в Reddit Ask Me Anything миналата година. „Няма някаква грандиозна схема – всъщност всички тези решения се вземат от професионален инвестиционен екип.“

Но той също така притежава десетки имоти във Вашингтон, Калифорния, Флорида и Монтана, които са за негово лично ползване.