Свят Камбоджа откри ново модерно летище за 2 млн. долара

Камбоджа откри ново модерно летище за 2 млн. долара

bTV Бизнес екип

То започна работа през септември

В понеделник министър-председателят на Камбоджа Хун Манет официално откри мащабно ново летище, което ще обслужва столицата Пном Пен и се очаква да даде тласък на туризма и чуждестранните инвестиции в страната, предава AP News. 

Снимка: istockphoto

Новото международно летище Течо“, разполагащо с три писти, заменя досегашното международно летище на Пном Пен, което функционираше близо 70 години с една единствена писта. Съоръжението, изградено с инвестиция от 2 милиарда долара, се намира в провинция Кандал. То е на около 30 километра южно от столицата и започна работа още през септември. Проектът е резултат от сътрудничество между камбоджанското правителство и компанията Overseas Cambodian Investment Corp.

По време на церемонията Хун Манет изрази увереност, че новото летище ще се превърне в основен фактор за привличане на туристи и инвеститори в Камбоджа дори в по-голяма степен отпреди пандемията от COVID-19. Първоначално то ще обслужва около 13 милиона пътници годишно, а според прогнозите капацитетът му ще достигне 30 милиона след 2030 г. и цели 50 милиона до 2050 г.

Кои са най-добрите държави за дигитални номади?

От януари до август страната е посрещнала около 4 милиона чуждестранни туристи, съобщи Хун Манет. За цялата 2024 година броят на посетителите е достигнал 6,7 милиона, което представлява ръст от 23% спрямо предходната година. Това е второто ново голямо летище в Камбоджа за последните две години след откриването на Международното летище Сием РеапАнгкор през октомври 2023 г., което обслужва основната туристическа забележителност в страната храма Ангкор Ват.

