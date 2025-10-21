1 USD
1.6781 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$108,379.0
Последвайте ни
Свят Nikkei 225 отбеляза исторически максимум след избирането на първата жена премиер на Япония

Nikkei 225 отбеляза исторически максимум след избирането на първата жена премиер на Япония

Свят

bTV Бизнес екип

Nikkei 225 нарасна със 130,56 пункта

Водещият индекс Nikkei 225 на Токийската фондова борса приключи днешната търговска сесия с исторически максимум на фона на оптимизма за новите икономически стъпки, след като лидерката на управляващата Либерално-демократическа партия Санае Такаичи бе избрана за премиер на страната, предаде Киодо.

Nikkei 225 нарасна със 130,56 пункта или 0,27  на сто, достигайки 49 316,06 пункта, като в хода на търговията скочи до близо рекорден максимум от 50 000 пункта. Широкият индекс Topix също се повиши - с 1,05 пункта или 0,03 на сто до 3249,50 пункта.

От учители към ментори: Как дигитализацията преобръща обучението?

Щатският долар премина над границата от 151 йени в Токио, тъй като търговците разпродава йени, възприемани като сигурен актив на фона на покачването на Nikkei.

По времена търговията доларът се търгуваше за 151,10 – 14 йени в сравнение със 150,71– 81 йени в Ню Йорк и 150,74 – 76 йени в Токио вчера.

Еврото се котираше за 1,1633–1635 долара и 175,79-86 йени спрямо 1,1637-1647 долара и 175,45-55 йени в Ню Йорк и 1,1662-1663 долара и 175,80-84 йени в Токио.

Отбранителният сектор даде тласък фондовите пазари в Европа

Основните индекси на Нюйоркската фондова борса също затвориха възходящо, като инвеститорите очакват с нетърпение тримесечните отчети на големите компании в САЩ тази седмица, а доходността по американските държавни облигации леко се понижи преди предстоящите търговски преговори между САЩ и Китай, предаде Reuters.

Промишленият Dow Jones нарасна с 515,97 пункта или 1,12 на сто до 46 706,58 пункта, предаде БТА. Широкообхватният S&P 500 се повиши със 71,12 пункта или 1,07 на сто до 6735,13  пункта Технологичният Nasdaq прибави 310,57 пункта или 1,37 на сто до 22 990,54 пункта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

