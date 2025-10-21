Кои са най-добрите държави за дигитални номади?

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Къде е най-достъпният живот за чужденците? Европа дори не е на картата
От десетте най-добри страни в класацията за 2025 г., цели седем са европейски
С нарастващата популярност на дигиталния номадски начин на живот, Европа продължава да заема челни позиции сред най-подходящите места за работа от разстояние. След пандемията от COVID-19, милиони хора изоставиха офисите в полза на гъвкавата и мобилна виртуална кариера. В отговор на тази промяна, множество правителства въведоха специални визи и механизми за пребиваване, целящи да привлекат чуждестранни професионалисти с високи доходи и ниска зависимост от местната инфраструктура.
Анализ на Global Citizen Solutions оценява 64 държави по различни критерии, включително продължителност и условия на визите, минимални доходи и възможности за постоянно пребиваване и гражданство. От десетте най-добри страни в класацията за 2025 г., цели седем са европейски. Докладът подчертава усилията на континента да модернизира своята инфраструктура, да развива технологични екосистеми и да предлага стабилност, сигурност и културно богатство, пише Euronews.
Начело в списъка застава Испания с визата си за дигитални номади, която позволява на чуждестранни работници да извършват дистанционна дейност за компании извън страната. Освен това самонаетите лица могат да работят и за испански клиенти, стига това да не надвишава 20% от общата им дейност. Испания предлага висока скорост на интернет, благоприятна правна среда и достъпен начин на живот, особено извън големите градове. Визата осигурява и възможност за гражданство.
Следва Нидерландия, която се класира втора благодарение на разрешението си за самонаети лица, което оценява икономическия принос на кандидата. Макар и по-малко привлекателна от гледна точка на данъчно облагане, страната компенсира това с отличен стандарт на живот и достъп до постоянно пребиваване. Чехия се нарежда на пето място, като предлага директен път към гражданство и високо качество на живот при умерени разходи.
Останалите държави в топ 10 включват Португалия (шесто място) със своя маршрут D8 за дистанционни работници, Франция с висок индекс на качество на живот, Германия със стабилна фрийланс виза и Малта – макар и малка, страната се отличава със силна интернет връзка, здравна система и фактът, че английският е официален език.
1.Испания
2. Нидерландия
3. Уругвай
4. Канада
5. Чехия
6. Португалия
7. Франция
8. Обединени арабски емирства
9. Германия
10. Малта
