Жена продаде компанията си за обувки на своите служители

Според проучване от 2025 г. около 600 компании годишно в САЩ се продават на служителите им

Служителите на компанията за обувки Softstar Shoes в щата Орегон гледат с нова мотивация към развитието на бизнеса, след като от началото на годината станаха негови собственици. Промяната настъпи през януари, когато производителят на обувки премина в ръцете на своя 30-членен екип. Досегашният собственик и главен изпълнителен директор Триша Салчидо решава да продаде компанията на служителите си, тъй като на 56 години вече планира бъдещото си пенсиониране.

Снимка: Getty Images / iStock

Салчидо, която ще продължи да изпълнява ролята на финансов директор през следващите няколко години, разказва, че колегите ѝ вече са много по-ангажирани с управлението на фирмата. Те редовно предлагат идеи и решения за развитието на бизнеса. По думите ѝ служители често ѝ изпращат лични имейли с предложения и нови гледни точки, които преди не са били толкова видими за ръководството, предава BBC.

Тя е част от все по-голяма група американски предприемачи, които предпочитат да прехвърлят компаниите си на своите работници, вместо да ги продадат на външни инвеститори. Според проучване от 2025 г. около 600 компании годишно в САЩ се продават на служителите си, а средствата за финансиране на подобни сделки са нараснали от 500 млн. долара през 2024 г. до 865 млн. долара през миналата година. Изследванията показват, че фирмите със служителска собственост често са по-продуктивни, по-рядко съкращават персонал и предлагат по-високи възнаграждения.

За Триша Салчидо решението е било и начин да запази работните места в региона и да предотврати изнасянето на производството извън САЩ. Тя е убедена, че подобен риск би съществувал при продажба на голяма корпорация, насочена към намаляване на разходите. Подобна мотивация стои и зад решението на Уилям Стокуел, наследник на семейната компания Stockwell Elastomerics, който също избира да предаде бизнеса на служителите си, за да гарантира бъдещето на екипа и дейността.

В САЩ съществуват различни механизми за подобни сделки. Softstar Shoes използва т.нар. тръст за собственост на служителите (EOT), при който специален тръст придобива компанията от името на персонала, а продажната цена се изплаща на предишния собственик от бъдещите печалби. Това означава, че Салчидо поема известен риск и ще получава средствата си постепенно, но е уверена в способностите на своя екип. Междувременно все повече експерти смятат, че този модел ще става по-популярен, особено на фона на очакваното пенсиониране на милиони собственици на малки и средни компании в САЩ през следващото десетилетие.