Какви промени предлага ЕП за шофьорските книжки?

Европейският парламент се подготвя да приеме промени, свързани с правилата за издаване и валидност на шофьорските книжки в ЕС. Депутатите в Страсбург ще гласуват окончателно текстовете, които после трябва да бъдат приложени от правителствата на страните членки. Макар и на европейско ниво, част от регулациите ще оставят поле за национални решения и адаптации, предава Тagesschau.

Целта на подготвяната реформа е да се постигне по-голямо уеднаквяване в рамките на Съюза, особено що се отнася до безопасността на пътя. „Имаме по 20 000 жертви годишно в ЕС – това е прекалено много“, казва италианският евродепутат Матео Ричи. Като социалдемократ и водещ преговарящ с Комисията и страните членки, той подчертава, че санкциите вече трябва да се прилагат по-съгласувано и справедливо из цяла Европа.

Нови изисквания за кандидат-шофьорите

Един от ключовите елементи е взаимното признаване на наказанията. Ако дадено лице загуби книжката си в една страна, няма да може да продължи да шофира в друга. Данните за отнемането ще се обменят между държавите.

Новите правила включват и допълнителни изисквания към бъдещите шофьори. Обучението ще трябва да обхваща рисковете от „мъртвия ъгъл“, използването на мобилни телефони по време на шофиране и поведението спрямо уязвими участници в движението като пешеходци, деца и велосипедисти.

Шофьорска книжка на телефона

Въвежда се и цифрова версия на шофьорската книжка, която ще може да се използва през смартфон. Евродепутатката Юта Паулус посочва, че това е голямо удобство най-вече за младите хора, които вече разчитат основно на мобилните си устройства.

Сред останалите промени е предвиден двугодишен изпитателен срок за новите водачи, както и възможност 17-годишни младежи да карат с придружител в целия ЕС. След дълги преговори отпада идеята за задължителни медицински прегледи за по-възрастните шофьори. Въпреки това, страните членки могат да въвеждат такива мерки на национално ниво – това е част от договорената гъвкавост, заложена в окончателния текст.

Книжка категория B

Относно обикновената книжка категория B се предвижда увеличаване на допустимото тегло за превозни средства с алтернативно задвижване. Все пак, реалното въвеждане на промените ще зависи от готовността на отделните правителства. За сравнение – първият опит за създаване на единна европейска книжка започва още през 1980 г., но пластмасовата карта става реалност едва през 1999 г., почти две десетилетия по-късно.

Очакванията този път са процесът да върви по-бързо и по-гладко, благодарение на засилено сътрудничество и политическа воля на европейско ниво.

