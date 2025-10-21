1 USD
1.6781 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$108,379.0
Свят Какви промени предлага ЕП за шофьорските книжки?

Какви промени предлага ЕП за шофьорските книжки?

bTV Бизнес екип

Новите правила включват и допълнителни изисквания към бъдещите шофьори

Европейският парламент се подготвя да приеме промени, свързани с правилата за издаване и валидност на шофьорските книжки в ЕС. Депутатите в Страсбург ще гласуват окончателно текстовете, които после трябва да бъдат приложени от правителствата на страните членки. Макар и на европейско ниво, част от регулациите ще оставят поле за национални решения и адаптации, предава Тagesschau. 

Снимка: Getty Images / iStock

Целта на подготвяната реформа е да се постигне по-голямо уеднаквяване в рамките на Съюза, особено що се отнася до безопасността на пътя. Имаме по 20 000 жертви годишно в ЕС това е прекалено много“, казва италианският евродепутат Матео Ричи. Като социалдемократ и водещ преговарящ с Комисията и страните членки, той подчертава, че санкциите вече трябва да се прилагат по-съгласувано и справедливо из цяла Европа.

Нови изисквания за кандидат-шофьорите

Един от ключовите елементи е взаимното признаване на наказанията. Ако дадено лице загуби книжката си в една страна, няма да може да продължи да шофира в друга. Данните за отнемането ще се обменят между държавите.

Новите правила включват и допълнителни изисквания към бъдещите шофьори. Обучението ще трябва да обхваща рисковете от мъртвия ъгъл“, използването на мобилни телефони по време на шофиране и поведението спрямо уязвими участници в движението като пешеходци, деца и велосипедисти.

Шофьорска книжка на телефона

Въвежда се и цифрова версия на шофьорската книжка, която ще може да се използва през смартфон. Евродепутатката Юта Паулус посочва, че това е голямо удобство най-вече за младите хора, които вече разчитат основно на мобилните си устройства.

Сред останалите промени е предвиден двугодишен изпитателен срок за новите водачи, както и възможност 17-годишни младежи да карат с придружител в целия ЕС. След дълги преговори отпада идеята за задължителни медицински прегледи за по-възрастните шофьори. Въпреки това, страните членки могат да въвеждат такива мерки на национално ниво това е част от договорената гъвкавост, заложена в окончателния текст.

Книжка категория B

Относно обикновената книжка категория B се предвижда увеличаване на допустимото тегло за превозни средства с алтернативно задвижване. Все пак, реалното въвеждане на промените ще зависи от готовността на отделните правителства. За сравнение първият опит за създаване на единна европейска книжка започва още през 1980 г., но пластмасовата карта става реалност едва през 1999 г., почти две десетилетия по-късно.

Очакванията този път са процесът да върви по-бързо и по-гладко, благодарение на засилено сътрудничество и политическа воля на европейско ниво.

