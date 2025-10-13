1 USD
БГ Бизнес Ново поскъпване на хоризонта: Таксиметровите шофьори искат увеличение на цените

Ново поскъпване на хоризонта: Таксиметровите шофьори искат увеличение на цените

bTV Бизнес екип

Ето с колко може да се вдигнат цените

Таксиметровите шофьори искат увеличение на тарифите за превоз. Аргументът им е, ча са вложили 1000 лева, за да изпълнят изискванията за въвеждане на еврото. До 31 октомври всички касови апарати в таксиметровите автомобили трябва да могат да издават касов бон с цената на превоза в лева и в евро, пише БНР.

Около половината таксиметрови автомобили вече са със сменени касови апарати, те минават и през метрологичен контрол. 

След 1 януари всички пощенски станции ще обменят до 1000 лв. в евро

"Метрологичният контрол е 35 лв. държавна такса, комплектът стикери за всеки автомобил е около 13-15 лв. Тези разходи ги правят шофьорите, собственици на колите", заяви Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат.

Новата система за влизане и излизане в ЕС вече е в сила – какво трябва да знaете?

Според закона за въвеждане на еврото до 31 октомври таксиметровите апарати трябва да могат да издават касовите бонове за приетото плащане в двете валути - в лева и евро, от 1 януари до 8 август 2026 г. - в евро и лева, а след 8 август - само в евро. Разходът на един автомобил е около 1000 лв. Затова се иска увеличение на минималните тарифи - дневната 1,74 лв, а нощната - 2 лв. В момента те са около 1,20 лв. за дневна и 1,40 лв. за нощна тарифа.

