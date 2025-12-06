Честит Никулден и празник на банкера!

Защо днес е празник за всички банкери?

Честит Никулден на всички празнуващи именници и банкери! Екипът на "Бизнес новините" ви пожелава мъдрост в управлението на финансовите дела и много поводи за гордост в професионален път.

Снимка: iStock

Според легендата свети Никола е и покровител на банкерите. Преди да бъде канонизиран, той бил лихвар, който помагал на бедните и нуждаещите се, раздавайки собственото си богатство, но винаги се грижел благодеянията му да останат незабелязани. Преданието разказва, че свети Никола тайно пуснал три кесии със злато в дома на обеднял търговец, за да може трите му дъщери да се омъжат и да бъдат спасени от безчестие. След 44-годишно прекъсване, през 1992 г. Асоциацията на търговските банки и Българската народна банка възстановяват традицията църковният празник Никулден да се отбелязва и като празник на банките и банкерите.

Как отбелязваме Никулден днес?

На Никулден завършва и сезонът на есенния риболов, което се отбелязва с угощение и почерпка от рибарите и търговците на риба. В този ден се прави и разпределяне на улова от изминалия сезон. Празникът е повод едновременно за веселие и за равносметка, а рибарите не пропускали да сплетат венец от бръшлян и да го пуснат в морето в памет на тези, които не са се върнали на брега.

В България Никулден се чества и като имен ден на хората с имена, производни или близки до Николай – като Никола, Нейчо, Николина, Николета, Кольо и други. На празничната трапеза задължително присъства специалното ястие рибник, приготвено от прясна риба, най-често шаран, което се поднася като курбан за предпазване от нещастия, за отбелязване на избегнати бедствия или просто за здраве и благополучие на дома.

