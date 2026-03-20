Какво можете да си купите с 1 долар в различните държави?

В някои държави можете да си купите къща, а в други едва пакет дъвки

Стойността на един долар може да бъде различна в зависимост от държавата, в която се намирате. В някои страни тази сума стига за цял обяд или дори за повече, докато в други едва покрива дребен разход. Ето какво можете да си позволите с 1 долар в различните държави, според Cord Magazine.

В Мексико например за тази сума можете да си купите цели 48 банана, докато в Австралия ще можете да проведете разговор по мобилен телефон с продължителност около една минута. В Зимбабве, особено в Хараре, така нареченият „Dollar Market“ предлага разнообразие от стоки – от дрехи до храна – всичко на цена от един долар. В Канада пък тези пари ще ви стигнат за една ябълка, а в Хаити – за четири ястия с ориз.

В Европа разликите също са значителни. В Белгия можете да получите пакет дъвки, а в Гренландия – около един литър бензин. В италианския град Ганджи дори е възможно да наемете къща за 1 долар, докато във Финландия сумата ще бъде достатъчна само за ползване на платена тоалетна. В Дания ще си купите шоколад Kinder Maxi, а в Чехия – три бутилки бира в голям супермаркет. В Португалия ще получите малко еспресо, а в Швейцария – малко сирене.

В Азия и Близки изток 1 долар може да струва много повече. В Йордания за един долар можете да си купите шоколад, Pepsi и пакет чипс, а в Япония – едно онигири. В Индонезия тази сума е достатъчна за приятна вечеря, докато в Китай – за халба местна наливна бира. В Тайланд ще получите зелено къри с ориз, а в Непал – около 10 броя местни манта.

Във Венецуела може да заредите половин или дори цял резервоар гориво, в зависимост от автомобила, докато в Саудитска Арабия ще изминете около една миля с такси. В Хондурас за същата сума могат да ви закарат почти навсякъде в града. Във Виетнам ще получите над 40 пъдпъдъчи филета, а в Египет – шест сандвича с фалафел. В Кения можете да си купите 8 зелки, 4 домата и 4 лука, докато в Ирландия – само пакет чипс. В Норвегия пък един долар на практика не е достатъчен за нищо.

В България стойността на 1 долар също не е особено висока, но все пак позволява дребни покупки. С тази сума можете да си вземете например една закуска като баничка или малко кафе, в зависимост от мястото. В по-малки населени места е възможно да получите дори повече за тези пари.

