Какво ядат най-успелите мъже в света?

Странните навици и начини на хранене на Мъск, Гейтс и други

Редица технологични милиардери и изпълнителни директори разкриха своите хранителни навици, които варират от конвенционални до необичайни. Някои от най-богатите хора в технологичния сектор имат доста странни ежедневни диети. Въпреки че тези милиардери имат пари за скъпи лични готвачи или здравословни храни от висок клас, някои все още имат нетрадиционни наклонности към храна и напитки, като например ядене на шоколад за закуска или гладуване с дни.

Тим Кук, главният изпълнителен директор на Apple, е голям фен на Diet Mountain Dew.

По ирония на съдбата, кампусът на Apple не предлага напитката, така че той не пие толкова много напоследък, каза той пред The ​​Wall Street Journal. Преди да отвори газирана напитка, Кук е известен с това, че посещава фитнес залата.

Ричард Брансън, основателят на Virgin Group, изчислява, че пие по 20 чаши чай на ден.

Брансън започва деня си с плодова салата и мюсли за закуска. Понякога милиардерът яде риба. Милиардерът запълва дните си с упражнения, време със семейството си и бизнес срещи, които предпочита да планира „по време на обяд“. За вечеря той казва, че предпочита да провежда групови хранения, „където се споделят истории и се раждат идеи“. Брансън казва, че си ляга около 23:00 часа и спи около шест часа всяка нощ.

Съоснователят на Amazon Джеф Безос казва, че обича да си отделя време сутрин и да закусва здравословно. Лорън Санчес, казва, че Безос прави палачинки всяка неделя сутрин.

Милиардерът има някои ексцентрични хранителни навици. На среща през 2014 г. с малка компания за електронна търговия, която Amazon в крайна сметка придоби, Безос поръчал закуска от средиземноморски октопод с картофи, бекон, кисело мляко със зелен чесън и поширано яйце, според репортаж на D Magazine.

Инвеститорът Марк Кюбан казва, че закуската му се състои от чаша кафе и две бисквитки от компания, наречена Alyssa's Cookies. Бисквитките са с високо съдържание на протеини и фибри и с ниско съдържание на въглехидрати, според уебсайта на компанията.

Кюбан казва, че „най-доброто му ястие“ е салата от McDonald's с някои допълнения. През 2019 г. Кюбан разкри, че е вегетарианец.

Основателят на Microsoft Бил Гейтс каза, че толкова много обича диетична кола, че пие по три или четири на ден. Готвачът със звезда Мишлен, Жорди Круз, каза, че Гейтс веднъж е резервирал целия му ресторант за два дни и е поръчал само диетична кола.

Бил Гейтс е казвал, че яде какаови топчета за закуска. Той също така очевидно обича чийзбургери. В Reddit AMA от 2016 г. Гейтс отговаря „Чийзбургер, чийзбургер, чийзбургер“, когато е попитан за любимия си сандвич.

Главният изпълнителен директор на Tesla Илон Мъск не се храни най-здравословно. „Ако имаше начин да не ям, за да работя повече, нямаше да ям“, каза Мъск в биографията на Ашли Ванс „Elon Musk: Tesla, SpaceX и търсенето на фантастично бъдеще“. Мъск често пропуска закуската или ядеше барче Mars или поничка, за да започне деня си.

Мъск се фокусира върху вечерята, която често се провежда по време на бизнес срещи. Мъск каза в Reddit AMA, че любимите му кухни са френската и барбекю.

Изпълнителният директор на Meta, Марк Зукърбърг, е експериментирал с различни видове диети.

През 2011 г. той си е поставил „лично предизвикателство“ да яде само месо от животни, които е убил. Той обяви целта си в публикация във Facebook, според Fortune. Неговата диета „убий това, което ядеш“ включва кози, прасета, пилета и омари.

„Започнах да отглеждам добитък в ранчото Ко'олау на Кауай и целта ми е да създам едно от най-висококачествените говежди животни в света“, написа той. „Добитъкът е от породата уагю и ангус и ще порасне, ядейки брашно от макадамия и пиейки бира, която отглеждаме и произвеждаме тук, в ранчото.“