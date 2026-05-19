Свят Цените на петрола паднаха след отменената от Тръмп атака срещу Иран

bTV Бизнес екип

Част от корабоплаването през Ормузкия проток е подновено

Петролът се понижава по време на търговията във вторник, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че е отменил планирана нова атака срещу Иран. Причината е, че според него се водят „солидни преговори“ с Техеран и има „много добър шанс“ за постигане на споразумение. В началото на търговията цените на петролните фючърси спаднаха с около 2% като първоначална реакция на изявлението, но по-късно понижението се ограничи. Причината е липсата на по-ясни сигнали за близко споразумение, включително относно евентуално отваряне на Ормузкия проток.

Към 10:30 часа фючърсите на сорта Brent crude oil се понижават с 1,4% до около 110,50 долара за барел, а тези на американския лек суров петрол WTI crude oil – с 0,7% до 103,65 долара за барел. Анализатори от банката ING посочват, че пазарите продължават да отразяват постоянните смущения в доставките от Близкия изток. Те отбелязват още, че очакванията Китай да помогне за напредък в преговорите между Тръмп и Си Цзинпин не са се оправдали.

Според тях част от корабоплаването през Ормузкия проток е подновено, включително няколко танкера със суров петрол и пратка иракски петрол към Виетнам. Въпреки това обемите остават значително под обичайните нива и могат бързо да се влошат. Експертите подчертават, че продължаващите смущения в доставките принуждават пазара да разчита основно на натрупани запаси и алтернативни източници, когато това е възможно.

Иракският износ през Ормузкия проток падна до 10 милиона барела

Междувременно САЩ са издали нова 30-дневна дерогация от санкциите, позволяваща продажбата на руски суров петрол и петролни продукти, които вече са натоварени на танкери. В същото време Вашингтон опроверга твърдения на ирански медии, че е предложено временно облекчаване на санкциите срещу иранския

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

