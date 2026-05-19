„Като малка сватба“: Колко струват кувертите на абитуриентите в евро?

Сезонът на баловете започва

Сезонът на червените килими, блясъка и клаксоните е в разгара си. Абитуриентските балове тази година обаче идват с нова реалност. С навлизането на еврото като основна разплащателна единица и естествения ход на инфлацията, сметките на родителите вече се изчисляват в европейска валута, а празникът за семействата продължава да бъде сериозно финансово предизвикателство.

Колко струват кувертите?

В различните градове цените на кувертите варират. В големите градове са по-скъпи. В София хотелите предлагат начални цени от 100 до 300 евро. В зависимост от това кой е ресторанта и какво включва самият куверт. Хотелите също предлагат различни оферти. Например хотел в София предлага куверти за 122 евро като се включва украса, DJ, welcome drinks, безплатни куверти за директор и заместник директор.

„Втората вечер“

Истинският финансов удар за семейния бюджет обаче не е кувертът на самия абитуриент, а тържеството с роднини и близки, което традиционно предхожда или следва бала.

Ако решите да поканите около 60 готи в приличен ресторант при средна цена на куверт от 50 – 60 евро, чистата сметка за храна и напитки започва от 3 000 до 3 600 евро. Като добавите допълнителния алкохол, тортата и евентуално озвучаване, сумата лесно прехвърля 5 000 евро. Кувертите са само върхът на айсберга.

Така абитуриентският бал през 2026 г. се превръща не просто в училищен празник, а в събитие, което за много семейства изисква бюджет, сравним с този на големи лични тържества.