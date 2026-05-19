Свят Илон Мъск загуби съдебната битка с разработчиците на Чат Джи Пи Ти

Илон Мъск загуби съдебната битка с разработчиците на Чат Джи Пи Ти

bTV Бизнес екип

Мъск твърдеше, че е бил предаден от бившите си бизнес партньори

Илон Мъск загуби широко отразяваната си в медиите съдебна битка срещу ръководството на OpenAI, разработчикът на ChatGPT, след като съдебно жури постанови днес, че той е завел делото след изтичане на давностния срок, предаде ДПА, цитирано от БТА.

Американската окръжна съдийка Ивон Гонсалес Роджърс заяви, че съдебното жури е стигнало до заключението, че Мъск е завел делото твърде късно според калифорнийското законодателство.

Мъск, основател и финансов поддръжник на OpenAI, се опита да принуди шефа ѝ Сам Олтман и висшия мениджър Грег Брокман да напуснат постовете си и да промени структурата на компанията. Двамата някога бяха близки сътрудници на Мъск, но оттогава са се превърнали в бизнес конкуренти.

Адвокатът му Марк Тобероф заяви, че решението ще бъде обжалвано.

В центъра на спора е хибридната структура на OpenAI, която се състои от нестопанска организация и стопанско подразделение, което формално ѝ е подчинено.

В съдебния си иск, подаден през август 2024 г., Мъск твърдеше, че е бил подведен от Олтман и Брокман, като заяви, че е дарил средства специално за подкрепа на развитието на изкуствен интелект в рамките на нестопанска организация.

Мъск и адвокатите му твърдяха, че по-голямата част от стойността на компанията сега се намира в търговското дружество, от което се възползват Олтман, Брокман и основният инвеститор "Майкрософт".

Мъск твърдеше, че е бил предаден от бившите си бизнес партньори, като заяви, че "благотворителната организация", която е помогнал да се създаде за обществено благо, е била превърната в търсеща печалба компания.

OpenAI отхвърли тези твърдения, като заяви, че нейното нестопанско подразделение все още запазва крайния контрол. Компанията също така изтъкна, че без създаването на търговско дружество "не би било възможно да се осигурят милиардите долари инвестиции, необходими за разработването на усъвършенствани системи за изкуствен интелект".

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Десислава Боцева

Десислава Боцева

На 18 години е имал кафене и два магазина, днес завладява Европа: Наричат ​​го „Кралят на кебапчетата"
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Как се хаква компания без да се „хаква" нищо?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Error 404: Защо адаптивността се превръща в най-ценния капитал?
Стефани Боова

Стефани Боова

Кои са рекордите на Карлос Насар?

