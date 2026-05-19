Какво написаха световните медии за България, след победата на Дара на „Евровизия“?

Медиите описват Дара като една от най-утвърдените поп звезди в България

Победата на Дара на „Евровизия 2026“ с песента „Bangaranga“ се превърна в една от най-коментираните новини в международните медии. CNN, BBC и Euronews отразяват триумфа на България като исторически, но същевременно го поставят в контекста на силно политизиран конкурс, белязан от бойкоти, протести и разделение около участието на Израел.

Исторически успех за България

CNN определя победата като категорична и рекордна – Дара печели с най-голямата разлика в историята на „Евровизия“, изпреварвайки Израел с 173 точки. Медията подчертава, че това е първи триумф за България в конкурса и резултат от рядко съвпадение между гласовете на журито и публиката. BBC също акцентира върху изненадващия успех, като отбелязва, че изпълнителката не е била сред основните фаворити, но е впечатлила с хореография, сценично присъствие и заразителен припев.

Политически напрежения и бойкоти

И трите медии обръщат внимание, че тазгодишното издание е силно засенчено от политически напрежения. CNN и BBC посочват бойкота на пет държави, сред които Испания, Ирландия, Исландия, Словения и Нидерландия, заради участието на Израел. Euronews допълва, че конкурсът във Виена е бил съпътстван от протести и обществено напрежение, което е превърнало музикалното събитие в една от най-политизираните му версии досега.

България - домакин на „Евровизия 2027"

След победата всички издания потвърждават, че България ще бъде домакин на следващото издание на конкурса. CNN и BBC посочват София като основен град, който ще приеме събитието, докато Euronews разширява перспективата, представяйки и други потенциални градове като Пловдив, Варна и Бургас.

Медията представя градовете не просто като потенциални сцени за музикалния конкурс, а и като дестинации с богато историческо и природно наследство. София е описана с римските си руини и съвременната улична култура, Пловдив – като един от най-старите постоянно обитавани градове в Европа с впечатляващ античен театър, Варна – като морска и археологическа перла на Черноморието, а Бургас – като комбинация от езера, плажове и близост до исторически обекти като Несебър.

Образът на Дара според медиите

BBC и CNN описват Дара като утвърдена поп звезда в България, с милиони гледания и силно присъствие на музикалната сцена. Песента „Bangaranga“ е представена като клубен хит с по-дълбоко послание за преодоляване на тревожност и вътрешни страхове, а сценичното шоу е вдъхновено от българската традиция на кукерите. Euronews добавя, че зад блясъка на конкурса стои артист, който успява да обедини модерно звучене и локална културна идентичност.