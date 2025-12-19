Какво е необичайното в обявите за работа след пандемията?

През първите месеци на година много хора обмислят смяна на работното място

Януари традиционно е период, в който много хора обмислят промяна в кариерата си, но за търсещите работа във Великобритания условията изглеждат по-неблагоприятни в сравнение с тези в други части на Европа. Към края на 2025 г. повече от 10 милиона души са безработни в петте най-големи икономики на континента, а перспективите за заетост остават неравномерни, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images / iStock

По данни на глобалната платформа за наемане Indeed очакванията за нови възможности през 2026 г. са сравнително слаби в някои държави, като особено трудна е ситуацията във Великобритания. Това се случва въпреки усилията на британското правителство да насърчи заетостта и икономическия растеж — усилия, които са ограничени от ниската производителност, последиците от Брекзит и слабите бизнес инвестиции.

Indeed сравнява текущия брой обяви за работа с нивото от 1 февруари 2020 г., като стойност 100 отразява предпандемичните нива. Към 28 ноември 2025 г. Великобритания е единствената страна в отрицателна територия, с индекс 80,2 — около 20% под нивото преди COVID-19 и с осем процентни пункта по-ниско спрямо същия период на 2024 г. Според Джак Кенеди, старши икономист в Indeed, това отчасти се дължи на по-високите разходи за заетост и политическата несигурност.

Снимка: Getty Images / iStock

През годината британското правителство увеличи социалноосигурителните вноски на работодателите до 15% за заплати над 5000 паунда, спрямо 13,8% за възнаграждения над 9100 паунда по-рано. Допълнителен натиск оказват значителното покачване на минималната работна заплата и неяснотата около законопроекта за трудовите права, който все още се обсъжда между двете камари на парламента. Според Кенеди тези фактори са подкопали доверието на работодателите и са ограничили наемането, особено при по-нископлатените позиции, като безработицата достига 5,1% през третото тримесечие на 2025 г.

За разлика от Великобритания, Германия и Франция остават над предпандемичните си нива, с индекси съответно 115,6 и 113,3 в края на ноември 2025 г. Въпреки това и в двете страни се наблюдава спад спрямо предходната година — с 13 пункта в Германия и 20 във Франция. Икономистът Лиза Файст от Indeed Hiring Lab отбелязва, че френският пазар на труда е повлиян от политическа и икономическа несигурност, включително понижения кредитен рейтинг и продължителни спорове около държавния бюджет, което ограничава инвестициите и заетостта.

Испания и Италия се представят значително по-добре от останалите икономики, с индекси съответно 153,5 и 168,1 — далеч над нивата преди пандемията. Те са и единствените държави с ръст на обявите спрямо 2024 г., като Испания отчита увеличение от 13 пункта, а Италия — от 1 пункт. Според Кенеди това отразява по-стабилни тенденции на растеж и недостиг на работна сила, въпреки че Испания продължава да има най-високата безработица в ЕС — 10,5% през октомври 2025 г., и същевременно се очаква да покаже най-силен растеж на реалния БВП сред петте държави до 2027 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN