Осми избори за пет години: Fitch вижда риск за реформите и бюджета

Кредитната рейтингова агенция не счита, че това ще повлияе на присъединяването към еврозоната

Оставката на българското правителство подчертава предизвикателствата пред прилагането на структурни реформи, включително фискална корекция, и как това може да се отрази на икономическия растеж, заяви Fitch Ratings, цитирано от БГНЕС.

Ще повлияе ли на влизането в еврозоната?

Кредитната рейтингова агенция не счита, че това ще повлияе на присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г., членството в която се отразява в рейтинга „BBB+“/Стабилен на страната.

Българският министър-председател Росен Желязков подаде оставка на 11 декември след мащабни антиправителствени протести, които започнаха в отговор на предложението за бюджет за 2026 г. Двете най-големи парламентарни партии, включително ГЕРБ на Желязков, поискаха предсрочни избори.

Fitch Ratings не очаква последната политическа криза в страната да окаже влияние върху приемането на еврото, което според нея ще продължи както е планирано. Европейската комисия заяви, че независимо от политическата ситуация „необходимите решения са взети и остават в сила“. Започнаха дискусии за сформиране на правителство на националното единство, макар че не е ясно кога ще приключат.

През юли агенцията повиши рейтинга на България до „BBB+“, след като Екофин на Европейския съвет одобри заявлението ѝ за присъединяване към еврозоната, което отразява прякото положително въздействие, което това ще има върху резултатите от модела за рейтинга (SRM) на Fitch за България, главно чрез гъвкавостта на резервната валута.

Рейтингът на страната

Рейтингът на България включва и корекция от -1 степен за качествено наслагване, за да отрази институционалните ограничения, по-ниския капацитет в сравнение с другите страни и неотдавнашната нестабилност на коалиционните правителства, които според Fitch не са напълно отразени в оценките за управлението, които се използват в SRM.

Коалицията на малцинството на Желязков беше на власт едва от януари и нашата базова прогноза е, че ще се проведат предсрочни избори, най-вероятно през пролетта на 2026 г. Това ще бъдат осмите предсрочни избори в България от 2021 г. насам, посочи Fitch Ratings.

Протестите, които в крайна сметка доведеха до оставката на правителството, вече бяха причинили оттеглянето на бюджетния план за 2026 г. по-рано през декември. Бюджетът срещна народна съпротива срещу увеличаването на социалноосигурителните вноски и данъците върху дивидентите, които щяха да финансират по-високите разходи.

Отиващото си правителство внесе в парламента предложение за удължаване на бюджета за 2025 г. и за следващата година, както се е случвало и преди, когато няма нов бюджет. Удължаването на бюджета ще гарантира изплащането на заплати, пенсии, социални помощи и други критични държавни разходи на нивата от 2025 г. и ще поддържа бюджетираните приходи на непроменени нива.

Според Fitch, основната фискална позиция на България се е влошила през последните години поради увеличените социални разходи, големите увеличения на заплатите в публичния сектор и забавянията в прилагането на реформите, въпреки че публичният дълг остава много нисък – под 30% от БВП през 2025 г. (медиана за категория „BBB“: 58%). Повторните промени в правителството могат да отслабят капацитета за средносрочно фискално приспособяване, необходимо за овладяване на нарастващите дефицити.

Fitch Ratings очаква фискалният дефицит да се повиши до 3,2% през 2026 г. и 4,3% през 2027 г. от 3% през 2025 г. Това е в сравнение с предишната прогноза, че дефицитът ще остане непроменен през следващата година и ще се повиши до 3,1% през 2027 г. Тези ревизии отразяват неуспеха на отиващото си правителство да изпълни планираните мерки за приходите през тази година, а за 2027 г. – въздействието от доставките на военно оборудване на стойност 1,2% от БВП.

В по-широк план институционалните ограничения и политическата нестабилност забавиха напредъка по структурните реформи в сравнение с другите страни, въпреки успешното приключване на процеса по приемане на еврото. България изостава по усвояването на средства от ЕС по Механизма за възстановяване и устойчивост (RRF) и редовните кохезионни фондове. Това може да създаде предизвикателства за изплащането на средствата по RRF, като се има предвид крайният срок за изпълнение в края на август 2026 г., каза рейтингата агенция.

Икономическите резултати през тази година бяха подкрепени от силен номинален ръст на заплатите, предсрочно потребление преди влизането в еврозоната и силна инвестиционна активност. Fitch Ratings повиши прогнозата си за реалния растеж на БВП за 2025 г. от 3,1% на 3,3%, за да отрази по-добрите от очакваните резултати за деветмесечието на 2025 г. Въпреки това, вероятното забавяне на изпълнението на проектите, финансирани от ЕС, и подновената политическа несигурност ще окажат натиск върху растежа през следващата година, като компенсират по-силния ефект на пренос. Агенцията ревизира прогнозите си за растежа през 2026 и 2027 г. леко надолу, до 2,7% от 2,8%, прогнозирани в нашия Sovereign Data Comparator от септември.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN