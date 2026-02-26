Какво е изобразено на националните страни на евромонетите от различните държави

Всяка страна запазва правото да разказва собствената си история чрез дизайн

От въвеждането на еврото насам националните страни на евромонетите се превърнаха в стратегически инструмент за брандиране на държавите от еврозоната. Макар общата валута да е символ на икономическа интеграция, всяка страна запазва правото да разказва собствената си история чрез дизайн, символи и личности. Този „миниатюрен суверенитет“ върху метална повърхност се оказва не само културен, но и репутационен капитал.

Австрия

Австрия избира серия от монети с цветя, архитектурни паметници и исторически личности. Дизайнът е дело на художника Йозеф Кайзер и е одобрен чрез обществено проучване. На монетата от 1 евро е изобразен Волфганг Амадеус Моцарт – стратегически избор, подчертаващ културния експорт и музикалната традиция на страната, пише Европейската централна банка.

Андора подписва парично споразумение с ЕС през 2011 г., което ѝ позволява да емитира собствени евромонети. На монетата от 1 евро е изобразена Каса де ла Вал – бившата сграда на парламента, символ на институционалната приемственост.

Белгия

Белгия преминава през три серии монети. Първите две представят крал Албер II, а от 2014 г. – крал Филип. Еволюцията в дизайна отразява както монархическата приемственост, така и изискванията на Европейската комисия за хармонизация.

България

България избира три национални символа, като на монетата от 1 евро е изобразен Св. Иван Рилски – духовен покровител на страната и основател на Рилски манастир. Надписите са на кирилица – силен културен маркер в еврозоната.

Ватикан

Ватикан е емитирал пет серии монети – от образа на Йоан Павел II, през периода „Sede Vacante“, до понтификатите на Бенедикт XVI и Франциск. Монетите функционират като хроника на църковната история.

Германия

Германия залага на федералния орел – традиционен символ на държавността. Дизайнът на монетите от 1 и 2 евро е дело на Хайнц и Снежана Русева-Хойер.

Гърция

Гърция представя сова от антична атинска монета – препратка към класическото наследство и икономическата история на полиса. Автор е скулпторът Георгиос Стаматопулос.

Естония използва единен дизайн за всички купюри – контур на страната и надпис „Eesti“, подчертавайки географската идентичност.

Ирландия

Ирландия избира келтската арфа – национален символ и културен бранд, допълнен от надписа „Éire“. Дизайнът е на Джарлат Хейз.

Испания

Испания включва три мотива: монархически портрети, Мигел де Сервантес и Катедралата в Сантяго де Компостела. От 2015 г. на монетите от 1 и 2 евро е изобразен крал Фелипе VI.

Италия

Италия превръща всяка монета в галерия на ренесансовото изкуство. На 1 евро е изобразен „Витрувианският човек“ на Леонардо да Винчи – символ на хармонията между наука и изкуство.

Кипър

Кипър поставя на 1 и 2 евро халколитен кръстовиден идол (3000 г. пр. Хр.), подчертавайки древната цивилизационна роля на острова.

Латвия

Латвия изобразява латвийско момиче в народна носия – исторически мотив от монета от 1929 г., дело на Гунтарс Сиетинш.

Литва представя герба „Витис“ и надпис „LIETUVA“. Автор е скулпторът Антанас Жукаускас.

Люксембург

Люксембург изобразява профила на великия херцог Анри – постоянен елемент във всички емисии.

Малта

Малта поставя на 1 и 2 евро малтийския кръст – емблема на Суверенен орден на Малта и ключов исторически символ.

Монако

Монако издава три серии монети – от образа на Рение III до актуалните емисии с Албер II, както и герба на династията Грималди.

Нидерландия

Нидерландия преминава от портрета на кралица Беатрикс към този на крал Вилем-Александър, отразявайки смяната на монархията през 2014 г.

Португалия

Португалия избира дизайн, вдъхновен от печата на крал Афонсу I от 1144 г., със замъци и гербове – символи на държавността.

Сан Марино

Сан Марино използва герба на републиката и крепостните кули като основни мотиви на 1 евро.

Словакия

Словакия поставя на 1 и 2 евро двойния кръст върху три хълма – елемент от държавния герб.

Словения

Словения изобразява Примож Трубар – автор на първата печатна книга на словенски език.

Снимка: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/1euro/html/index.bg.html

Финландия избира дизайн с два летящи лебеда, създаден от Перти Макинен – символ на независимостта и природата.

Франция

Франция поставя на 1 и 2 евро дърво на живота с девиза „Liberté, Egalité, Fraternité“. От 2022 г. дизайнът е обновен с дъбови и маслинови клонки, символизиращи сила и мир.

Хърватия

Хърватия интегрира шахматния мотив в дизайна си. На 1 евро е изобразена златка – животното, дало името на бившата валута куна, и надпис „HRVATSKA“.

