×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1784 BGN
Петрол
70.49 $/барел
Bitcoin
$68,393.7
Последвайте ни
1 USD
1.1784 BGN
Петрол
70.49 $/барел
Bitcoin
$68,393.7
Свят Какво е изобразено на националните страни на евромонетите от различните държави

Какво е изобразено на националните страни на евромонетите от различните държави

bTV Бизнес екип

Всяка страна запазва правото да разказва собствената си история чрез дизайн

От въвеждането на еврото насам националните страни на евромонетите се превърнаха в стратегически инструмент за брандиране на държавите от еврозоната. Макар общата валута да е символ на икономическа интеграция, всяка страна запазва правото да разказва собствената си история чрез дизайн, символи и личности. Този „миниатюрен суверенитет“ върху метална повърхност се оказва не само културен, но и репутационен капитал.

Австрия

Австрия избира серия от монети с цветя, архитектурни паметници и исторически личности. Дизайнът е дело на художника Йозеф Кайзер и е одобрен чрез обществено проучване. На монетата от 1 евро е изобразен Волфганг Амадеус Моцарт – стратегически избор, подчертаващ културния експорт и музикалната традиция на страната, пише Европейската централна банка.

Андора

Андора подписва парично споразумение с ЕС през 2011 г., което ѝ позволява да емитира собствени евромонети. На монетата от 1 евро е изобразена Каса де ла Вал – бившата сграда на парламента, символ на институционалната приемственост.

Белгия

Белгия преминава през три серии монети. Първите две представят крал Албер II, а от 2014 г. – крал Филип. Еволюцията в дизайна отразява както монархическата приемственост, така и изискванията на Европейската комисия за хармонизация.

България

България избира три национални символа, като на монетата от 1 евро е изобразен Св. Иван Рилски – духовен покровител на страната и основател на Рилски манастир. Надписите са на кирилица – силен културен маркер в еврозоната.

БНБ ще отсече 218 млн. броя разменни евромонети през 2026 година

Ватикан

Ватикан е емитирал пет серии монети – от образа на Йоан Павел II, през периода „Sede Vacante“, до понтификатите на Бенедикт XVI и Франциск. Монетите функционират като хроника на църковната история.

Германия

Германия залага на федералния орел – традиционен символ на държавността. Дизайнът на монетите от 1 и 2 евро е дело на Хайнц и Снежана Русева-Хойер.

Гърция

Гърция представя сова от антична атинска монета – препратка към класическото наследство и икономическата история на полиса. Автор е скулпторът Георгиос Стаматопулос.

Естония

Естония използва единен дизайн за всички купюри – контур на страната и надпис „Eesti“, подчертавайки географската идентичност.

Ирландия

Ирландия избира келтската арфа – национален символ и културен бранд, допълнен от надписа „Éire“. Дизайнът е на Джарлат Хейз.

Испания

Испания включва три мотива: монархически портрети, Мигел де Сервантес и Катедралата в Сантяго де Компостела. От 2015 г. на монетите от 1 и 2 евро е изобразен крал Фелипе VI.

Италия

Италия превръща всяка монета в галерия на ренесансовото изкуство. На 1 евро е изобразен „Витрувианският човек“ на Леонардо да Винчи – символ на хармонията между наука и изкуство.

Кипър

Кипър поставя на 1 и 2 евро халколитен кръстовиден идол (3000 г. пр. Хр.), подчертавайки древната цивилизационна роля на острова.

Латвия

Латвия изобразява латвийско момиче в народна носия – исторически мотив от монета от 1929 г., дело на Гунтарс Сиетинш.

Литва

Литва представя герба „Витис“ и надпис „LIETUVA“. Автор е скулпторът Антанас Жукаускас.

Люксембург

Люксембург изобразява профила на великия херцог Анри – постоянен елемент във всички емисии.

Малта

Малта поставя на 1 и 2 евро малтийския кръст – емблема на Суверенен орден на Малта и ключов исторически символ.

Монако

Монако издава три серии монети – от образа на Рение III до актуалните емисии с Албер II, както и герба на династията Грималди.

Нидерландия

Нидерландия преминава от портрета на кралица Беатрикс към този на крал Вилем-Александър, отразявайки смяната на монархията през 2014 г.

Португалия

Португалия избира дизайн, вдъхновен от печата на крал Афонсу I от 1144 г., със замъци и гербове – символи на държавността.

5000 евро за монета от 2 евро? Това са най-ценните монети

Сан Марино

Сан Марино използва герба на републиката и крепостните кули като основни мотиви на 1 евро.

Словакия

Словакия поставя на 1 и 2 евро двойния кръст върху три хълма – елемент от държавния герб.

Словения

Словения изобразява Примож Трубар – автор на първата печатна книга на словенски език.

Снимка: https://www.ecb.europa.eu/euro/coins/1euro/html/index.bg.html
Финландия

Финландия избира дизайн с два летящи лебеда, създаден от Перти Макинен – символ на независимостта и природата.

Франция

Франция поставя на 1 и 2 евро дърво на живота с девиза „Liberté, Egalité, Fraternité“. От 2022 г. дизайнът е обновен с дъбови и маслинови клонки, символизиращи сила и мир.

Хърватия

Хърватия интегрира шахматния мотив в дизайна си. На 1 евро е изобразена златка – животното, дало името на бившата валута куна, и надпис „HRVATSKA“.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата