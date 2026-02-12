Carrefour напуска и пазара в Румъния

Компанията продава операциите си на местна фирма

Търговският гигант Carrefour обяви в четвъртък, 12 февруари, че е започнал ексклузивни преговори с местната група Pavăl Holding (собственици на Dedeman) за продажбата на всички свои операции в Румъния. Сделката е базирана на стойност на предприятието от 823 милиона евро, съобщават Romania Insider.

"Групата продължава трансформацията си и се префокусира върху трите си основни държави “, каза главният изпълнителен директор Александър Бомпар, визирайки Франция, Бразилия и Испания. Очаква се транзакцията да бъде завършена през втората половина на 2026 г.

Pavăl Holding, инвестиционният инструмент на семейство Pavăl (собственици на Dedeman), поема мрежа от 478 магазина – 55 хипермаркета, 191 супермаркета, 202 магазина за хранителни стоки и 30 магазина за стоки с отстъпка – които генерират оборот от 3,2 милиарда евро, което представлява 3,5% от общия оборот на групата.

Решението идва година след като Bompard обяви стратегически преглед на портфолиото си, с възможни продажби на инвестиции в „по-малко стратегически“ страни.

Българският пазар

Снимка: bTV

Известната френска верига за бързооборотни стоки стъпи на българския пазар през 2016 г., след което магазините бяха затворени заради финансови проблеми. Веригата направи своето завръщане през 2024 г., когато отново отвори два магазина.

