Свят Какво е Г-7 и кои страни влизат в него?

Какво е Г-7 и кои страни влизат в него?

bTV Бизнес екип

Страните от Г-7 ще проведат извънредна среща в понеделник, за да обсъдят рязкото покачване на цените на петрола

Групата на седемте, известна като Г-7, е обединение на седем икономически развити държави – Великобритания, Германия, Италия, Канада, САЩ, Франция и Япония. През 2019 г. тези страни заедно произвеждат около 40% от световния брутен вътрешен продукт и представляват приблизително 10% от населението на света. Към 2022 г. делът на Г-7 в глобалния БВП е около 27%, а през периода 2012 – 2022 г. икономическият им растеж формира приблизително 14,5% от общото увеличение на световния БВП.

Снимка: Getty Images / iStock

Групата е създадена през 1975 г. по инициатива на Франция под името Г-6. През 1976 г. към нея се присъединява Канада и форматът става Г-7. През 1997 г.  От 1977 г. в срещите участва и представител на Европейския съюз. Срещите на Г-7 се провеждат между правителствените ръководители на държавите членки, както и между различни министри – например финансовите министри и управителите на централните банки се срещат няколко пъти годишно.

Защо Г-7 е толкова важно днес? 

Страните от Г-7 ще проведат извънредна среща в понеделник, за да обсъдят рязкото покачване на цените на петрола. Суровият петрол премина границата от 100 долара за барел, а фондовите пазари отбелязаха спад заради ескалиращия конфликт между САЩ и Израел с Иран. Финансовите министри на водещите индустриализирани държави, сред които и канцлерът на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс, ще разгледат икономическите последствия от ситуацията, предава ВВС. 

Скъпият бензин удря по джоба: Колко ще струва пътуването до Солун този Великден?

Световните цени на петрола достигнаха близо 120 долара за барел поради опасения от продължително прекъсване на енергийните доставки през Ормузкия проток – ключов морски маршрут, през който обикновено преминава около една пета от световния петрол. От началото на конфликта трафикът през този тесен проход почти е спрял. Според информация на „Файненшъл таймс“ на срещата на Г-7 може да бъде обсъдено координирано освобождаване на петрол от стратегическите резерви, организирано от Международната агенция по енергетика.

Междувременно САЩ и Израел извършиха нови въздушни удари по цели в Иран, включително петролни депа, докато Иран атакува енергийна инфраструктура в съседни държави от Персийския залив. В резултат на напрежението цените на петрола Brent и West Texas Intermediate се повишиха значително, а борсовите индекси в Азия отчетоха сериозни спадове. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи опасенията относно поскъпването на петрола, като заяви, че краткосрочното увеличение на цените е малка цена за сигурността и мира, докато данни на автомобилната организация AAA показват, че средната цена на бензина в САЩ е нараснала с около 11% през последната седмица.

