Какво е Г-7 и кои страни влизат в него?

Страните от Г-7 ще проведат извънредна среща в понеделник, за да обсъдят рязкото покачване на цените на петрола

Групата на седемте, известна като Г-7, е обединение на седем икономически развити държави – Великобритания, Германия, Италия, Канада, САЩ, Франция и Япония. През 2019 г. тези страни заедно произвеждат около 40% от световния брутен вътрешен продукт и представляват приблизително 10% от населението на света. Към 2022 г. делът на Г-7 в глобалния БВП е около 27%, а през периода 2012 – 2022 г. икономическият им растеж формира приблизително 14,5% от общото увеличение на световния БВП.

Снимка: Getty Images / iStock

Групата е създадена през 1975 г. по инициатива на Франция под името Г-6. През 1976 г. към нея се присъединява Канада и форматът става Г-7. През 1997 г. От 1977 г. в срещите участва и представител на Европейския съюз. Срещите на Г-7 се провеждат между правителствените ръководители на държавите членки, както и между различни министри – например финансовите министри и управителите на централните банки се срещат няколко пъти годишно.

Защо Г-7 е толкова важно днес?

Страните от Г-7 ще проведат извънредна среща в понеделник, за да обсъдят рязкото покачване на цените на петрола. Суровият петрол премина границата от 100 долара за барел, а фондовите пазари отбелязаха спад заради ескалиращия конфликт между САЩ и Израел с Иран. Финансовите министри на водещите индустриализирани държави, сред които и канцлерът на Обединеното кралство Рейчъл Рийвс, ще разгледат икономическите последствия от ситуацията, предава ВВС.

Световните цени на петрола достигнаха близо 120 долара за барел поради опасения от продължително прекъсване на енергийните доставки през Ормузкия проток – ключов морски маршрут, през който обикновено преминава около една пета от световния петрол. От началото на конфликта трафикът през този тесен проход почти е спрял. Според информация на „Файненшъл таймс“ на срещата на Г-7 може да бъде обсъдено координирано освобождаване на петрол от стратегическите резерви, организирано от Международната агенция по енергетика.

Междувременно САЩ и Израел извършиха нови въздушни удари по цели в Иран, включително петролни депа, докато Иран атакува енергийна инфраструктура в съседни държави от Персийския залив. В резултат на напрежението цените на петрола Brent и West Texas Intermediate се повишиха значително, а борсовите индекси в Азия отчетоха сериозни спадове. В същото време президентът на САЩ Доналд Тръмп омаловажи опасенията относно поскъпването на петрола, като заяви, че краткосрочното увеличение на цените е малка цена за сигурността и мира, докато данни на автомобилната организация AAA показват, че средната цена на бензина в САЩ е нараснала с около 11% през последната седмица.

