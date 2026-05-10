Свят Какво да направите, ако багажът ви е изгубен, откраднат или повреден при кацане на летището?

Какво да направите, ако багажът ви е изгубен, откраднат или повреден при кацане на летището?

bTV Бизнес екип

Регистрирането на багажа не бива да се оставя за последния момент, а ценностите винаги трябва да се държат в ръчния багаж

Пътуването със самолет днес все по-често е свързано не само с възможни закъснения и отменени полети, но и с допълнителен стрес около багажa. Самата мисъл за изгубен, откраднат, повреден или забавен куфар е достатъчна, за да предизвика притеснение у много пътници, особено в периоди на засилено натоварване като зимните празници или при масови прекъсвания на полети, предава CNN

Тези опасения не са без основание, тъй като в последните години се наблюдават различни смущения в авиационния трафик – от затваряния на правителства до глобални сривове на ИТ системи. В такива ситуации предаването на регистриран багаж често се възприема като несигурнo. Въпреки това пътниците не са напълно беззащитни и могат да предприемат редица мерки за намаляване на риска.

Още преди заминаването има няколко важни стратегии. Препоръчва се избор на директни полети или такива с достатъчно време между прекачванията, тъй като най-често багажът се губи именно при трансфери. Добра практика е и снимането на куфара и съдържанието му, както и използването на приложения за проследяване или устройства като AirTag. Полезно е също багажа да бъде ясно обозначен както отвън, така и отвътре, а при възможност да се използва само ръчен багаж.

На самото летище също има значение поведението на пътника. Регистрирането на багажа не бива да се оставя за последния момент, а ценностите винаги трябва да се държат в ръчния багаж. Важно е да се проверяват етикетите при чекиране и да се пази билетът за получаване на багажа, тъй като дори малка грешка може да доведе до отклоняване на куфара.

Ако все пак багажът се забави, първата стъпка е проверка на близките ленти и офиса на авиокомпанията, както и използване на наличните системи за проследяване. Препоръчва се незабавно да се подаде сигнал и да се попълнят нужните формуляри на летището, като се запазват всички касови бележки за направени покупки в периода на изчакване.

В случай че багажът бъде изгубен, повреден или откраднат, пътниците трябва да се запознаят с политиките на съответната авиокомпания и да подадат иск за обезщетение. При забавяне или отказ за съдействие могат да се използват и регулаторни органи за жалби. В крайна сметка съществуват лимити на отговорност и застраховки, които могат частично или изцяло да покрият загубите, но е важно пътниците да познават правата си и да реагират навреме.

