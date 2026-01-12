Приходите от е-винетки са 320 млн. лева през 2025 г.

Най-голям интерес сред шофьорите има към годишните винетки

През 2025 г. са реализирани продажби на над 6,9 млн. електронни винетки, като постъпленията от тях надхвърлят 320 млн. лева, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“, предава БНТ.

Както и в предходни години, най-голям интерес сред шофьорите има към годишните винетки. От общия брой продадени е-винетки 2 635 210 са годишни, а 2 631 408 – седмични. След тях се нареждат месечните с 848 133 броя, уикенд винетките – 699 129 броя, както и тримесечните, от които са закупени 109 583.

Снимка: Getty Images / iStock

Общо 244 916 собственици на пътни превозни средства са получили безплатни електронни винетки чрез Агенцията за социално подпомагане. Тяхната обща стойност е над 22,3 млн. лева и средствата са осигурени от бюджета на АПИ.

През 2026 г. цените на е-винетките няма да бъдат променяни и ще бъдат обозначавани както в евро, така и в лева. Преизчисляването ще се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и няма да е необходимо потребителите да предприемат допълнителни действия, уточняват от Пътната агенция. През януари плащанията в брой ще могат да се извършват както в лева, така и в евро, съгласно правилата за въвеждане на единната валута, докато електронните плащания ще се осъществяват в евро.

Цените на винетките за 2026 г. са определени както следва: годишна – 49,60 евро (97 лв.), тримесечна – 27,61 евро (54 лв.), месечна – 15,34 евро (30 лв.), седмична – 7,67 евро (15 лв.), уикенд – 5,11 евро (10 лв.) и еднодневна – 4,09 евро (8 лв.). Еднодневната винетка влиза в сила от 3 февруари 2026 г., ще важи за леки автомобили до 3,5 тона и ще позволява ползване на републиканската пътна мрежа за период от 24 часа.

През първите два месеца на 2026 г. изтича валидността на над 682 000 годишни е-винетки за леки автомобили. От тях приблизително 311 000 изтичат през януари, а повече от 371 000 – през февруари.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN