Какви са цените на горивата в Сърбия?

Правителството на Сърбия е удължило срока на ограничението върху цените на горивата с още 60 дни

Обявени са новите цени на горивата в Сърбия, които ще останат в сила до 3 април. От днес, считано от 15:00 ч. местно време, максималната цена на евродизела достига 213 динара за литър (приблизително 1,82 евро), докато бензинът Евро премиум BMB 95 се запазва на ниво от 188 динара за литър (около 1,61 евро), предава БГНЕС.

Снимка: bTV

Спрямо предходната седмица се отчита увеличение при дизела с 1 динар, докато цената на бензина остава непроменена. Министърът на енергетиката Дубравка Джедович Ханданович отбелязва, че без намесата на държавата реалната цена на дизела би достигнала около 270 динара за литър (приблизително 2,30 евро).

Президентът Александър Вучич заявява, че с цел ограничаване на поскъпването държавата е намалила акцизите върху горивата общо с 60%. Последният път, когато дизелът е бил на подобно ценово равнище, е през септември 2022 г., когато също е струвал 213 динара за литър, но тогава бензинът е бил значително по-евтин – около 172 динара за литър.

Правителството на Сърбия е удължило срока на ограничението върху цените на горивата с още 60 дни, като максималната цена се определя въз основа на средната едрова цена в страната плюс надценка от 20 динара за литър.

Поскъпването на петрола на международните пазари, предизвикано от войната в Близкия изток, оказва натиск върху цените. В отговор властите са намалили акцизите, наложили са забрана за износ на петрол и горива до 2 април и са освободили 40 000 тона дизел от държавните резерви, като се очаква да бъдат предприети и допълнителни мерки за овладяване на цените.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN