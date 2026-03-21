Какви бизнеси остави след себе си Чък Норис?

Чък Норис, шампионът по бойни изкуства и екшън звезда, си отиде на 20-ти март на 86 години. Той е един от най-известните американски актьори, натрупал състояние, което се оценява на около 70 милиона долара. Освен с ролите, той печели състояние и от бизнесите си.

Кучешка храна

Чък Норис разшири дейността си и извън киното, като навлиза и в бизнеса с продукти за домашни любимци чрез марката Lone Wolf Ranch Pets. Той и съпругата му Джина Норис представят преди 3 години премиум линия храни за кучета, базирана на сушени на въздух и богати на хранителни вещества формули. Проектът бе вдъхновен както от личния им опит, така и от дългогодишната им грижа за кучета, включително голдън ретривъри.

Въпреки внимателните грижи, техните домашни любимци се сблъскват с различни здравословни проблеми и по-кратка продължителност на живота. Това подтиква семейство Норис да започне дългогодишни проучвания и експерименти с храненето, докато създадат собствен режим, близък до естественото хранене на кучетата в дивата природа.

Вдъхновени от постигнатите резултати и с желание да помогнат и на други собственици на кучета, те създават Lone Wolf Ranch Pets – марка, кръстена на тяхното ранчо в Тексас. Продуктите са разработени така, че да запазват максимално хранителните вещества чрез процес на сушене на въздух, за разлика от традиционните методи, които често унищожават важни витамини, пише PET Food.

Първоначалната продуктова линия включва пълноценна храна, лакомства и хранителни добавки, създадени без изкуствени консерванти и добавки. Основният продукт Power Foods Complete представлява високопротеинова формула с говеждо месо и органи, комбинирани със зеленчуци и функционални съставки, които подпомагат храносмилането, мускулите и състоянието на козината. Освен това марката предлага и сушени лакомства Power Foods, направени само от говеждо сърце и плазма, насочени към поддържане на мускулното здраве. Допълнително, добавката Power Motion е създадена за подпомагане на ставите и подвижността, съдържайки съставки като Омега 3, глюкозамин и колаген, които подпомагат активния начин на живот на кучетата.

Бутилираната вода

Паралелно с това Чък Норис развива и друг бизнес – бутилираната вода CForce. Тя произхожда от древен водоносен хоризонт под неговото ранчо в Тексас, където водата е естествено филтрирана и обогатена с минерали. Открита случайно при търсене на водоизточник за напояване, тя се превръща в продукт, който семейството решава да бутилира и предлага на пазара.

Освен комерсиалната си стойност, този бизнес има и благотворителна цел. Част от приходите подпомагат организацията Kickstart Kids, основана от Норис, която чрез бойни изкуства учи деца на дисциплина, ценности и самоконтрол. Така предприемаческите му начинания се свързват не само с бизнес успех, но и с обществен принос.