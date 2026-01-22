Каква е дневната издръжка в различните държави по света?

Според данните, България е една от най-достъпните държави

Разходите за живот в различните държави по света зависят от много фактори – наем, цени на стоки и услуги, инфраструктура и ниво на доходите. Данните на Numbeo и World Population Review показват разликите в средните дневни разходи за живот между отделните държави, като класацията е разделена в осем ценови нива. Разходите са изчислени на база средния месечен наем и живота в конкретната държава.

Снимка: Getty Images / iStock

В най-високия ценови сегмент попадат държави с изключително високи разходи за наем и издръжка. Начело е Сингапур със среден дневен разход от 98,72 евро, следван от Исландия (97,98 евро) и Швейцария (97,80 евро). Съединените щати също са в този ценови диапазон със 76,79 евро на ден, което ги поставя сред най-скъпите места за дългосрочно пребиваване. В следващото ниво се нареждат основно развити европейски икономики като Белгия (53,33 евро), Швеция (52,23 евро) и Финландия (50,94 евро), както и държави извън Европа – Саудитска Арабия (38,92 евро) и Коста Рика (38,55 евро).

Средният ценови сегмент включва държави от Източна Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. Япония отчита среден дневен разход от 36,28 евро, Мексико – 29,99 евро, следвана от България с 28,89 евро. Тези държави се смятат за едни от най-предпочитаните дестинации за дигитални номади и хора, които търсят по-ниски разходи за живот, без да правят драстичен компромис с качеството на ежедневието си.

В по-ниските ценови категории попадат страни като Аржентина (26,43 евро), Перу (25,36 евро), Бразилия (22,24 евро), Филипините (18,98 евро) и Виетнам (18,89 евро). Макар разходите там да са значително по-ниски, те често са съпътствани от по-ниски доходи, по-слаба инфраструктура или ограничен достъп до публични услуги. Най-ниските средни дневни разходи се наблюдават в Индия (13,40 евро), Бангладеш (12,67 евро), Египет (11,78 евро) и Пакистан (11,87 евро).

Данните показват колко драстична е разликата в цената на ежедневието в глобален мащаб – от над 90 евро на ден в най-скъпите държави до под 15 евро в най-достъпните. Това е ключов ориентир за хора, планиращи дългосрочно преместване или дистанционна работа в отделните региони по света.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN