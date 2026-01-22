България е в топ 3 на страните с най-нисък държавен дълг в ЕС

Кои са останалите държави?

България се нарежда сред трите държави в Европейския съюз с най-нисък държавен дълг като дял от брутния вътрешен продукт през третото тримесечие на 2025 г., но същевременно заема второ място по ръст на дълга спрямо предходното тримесечие. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат, цитира БНР. Наред с това бюджетният дефицит на страната ни за периода е по-висок от средните нива за ЕС и еврозоната.

Снимка: iStock

В края на третото тримесечие на 2025 г. съотношението на брутния държавен дълг към БВП в еврозоната достига 88,5%, което представлява увеличение спрямо 88,2% в края на второто тримесечие. За Европейския съюз като цяло показателят също нараства – от 81,9% на 82,1%. На годишна база също се отчита ръст, като в сравнение с третото тримесечие на 2024 г. съотношението се увеличава както в еврозоната – от 87,7% на 88,5%, така и в ЕС – от 81,3% на 82,1%.

На този фон България остава сред страните с най-ниско ниво на държавен дълг, който възлиза на 28,4% от БВП. По-ниски стойности са отчетени единствено в Естония – 22,9%, и в Люксембург – 27,9%, което поставя страната ни на трето място в рамките на ЕС по този показател. В противоположния край на класацията са държавите с най-високи нива на държавен дълг спрямо БВП към края на третото тримесечие на 2025 г. Това са Гърция със 149,7%, Италия със 137,8%, Франция със 117,7%, Белгия със 107,1% и Испания със 103,2%, показват още данните на Евростат.

Въпреки ниския дял на дълга обаче, България отчита значително увеличение спрямо предходното тримесечие. Държавният дълг на страната като процент от БВП нараства с 2,1 процентни пункта – от 26,3% през второто тримесечие до 28,4% през третото. По-голямо повишение в рамките на ЕС е регистрирано единствено в Люксембург, където ръстът е 2,6 процентни пункта.

Евростат публикува и данни за сезонно изгладения дефицит на сектор „Държавно управление“. През третото тримесечие на 2025 г. той се увеличава до 3,2% от БВП както в еврозоната, така и в целия ЕС, спрямо съответно 2,8% и 2,9% три месеца по-рано. За България показателят достига 3,6% от БВП, при дефицит от 5,9% през второто тримесечие на 2025 г. и 4,6% през третото тримесечие на 2024 г.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN