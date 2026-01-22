BGN → EUR
България е в топ 3 на страните с най-нисък държавен дълг в ЕС

България е в топ 3 на страните с най-нисък държавен дълг в ЕС

bTV Бизнес екип

Кои са останалите държави?

България се нарежда сред трите държави в Европейския съюз с най-нисък държавен дълг като дял от брутния вътрешен продукт през третото тримесечие на 2025 г., но същевременно заема второ място по ръст на дълга спрямо предходното тримесечие. Това показват най-новите данни на европейската статистическа служба Евростат, цитира БНР. Наред с това бюджетният дефицит на страната ни за периода е по-висок от средните нива за ЕС и еврозоната.

Снимка: iStock

В края на третото тримесечие на 2025 г. съотношението на брутния държавен дълг към БВП в еврозоната достига 88,5%, което представлява увеличение спрямо 88,2% в края на второто тримесечие. За Европейския съюз като цяло показателят също нараства от 81,9% на 82,1%. На годишна база също се отчита ръст, като в сравнение с третото тримесечие на 2024 г. съотношението се увеличава както в еврозоната от 87,7% на 88,5%, така и в ЕС от 81,3% на 82,1%.

На този фон България остава сред страните с най-ниско ниво на държавен дълг, който възлиза на 28,4% от БВП. По-ниски стойности са отчетени единствено в Естония – 22,9%, и в Люксембург – 27,9%, което поставя страната ни на трето място в рамките на ЕС по този показател. В противоположния край на класацията са държавите с най-високи нива на държавен дълг спрямо БВП към края на третото тримесечие на 2025 г. Това са Гърция със 149,7%, Италия със 137,8%, Франция със 117,7%, Белгия със 107,1% и Испания със 103,2%, показват още данните на Евростат.

Българите приветстват инвестиции във възобновяема енергия

Въпреки ниския дял на дълга обаче, България отчита значително увеличение спрямо предходното тримесечие. Държавният дълг на страната като процент от БВП нараства с 2,1 процентни пункта от 26,3% през второто тримесечие до 28,4% през третото. По-голямо повишение в рамките на ЕС е регистрирано единствено в Люксембург, където ръстът е 2,6 процентни пункта.

Евростат публикува и данни за сезонно изгладения дефицит на сектор Държавно управление“. През третото тримесечие на 2025 г. той се увеличава до 3,2% от БВП както в еврозоната, така и в целия ЕС, спрямо съответно 2,8% и 2,9% три месеца по-рано. За България показателят достига 3,6% от БВП, при дефицит от 5,9% през второто тримесечие на 2025 г. и 4,6% през третото тримесечие на 2024 г.

