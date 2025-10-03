Kaк затварянето на правителството на САЩ засяга пътуващите?

Очертвават се значителни загуби за туристическия сектор

Около две трети от служителите на Националната служба за паркове в САЩ са временно освободени от работа, а редица забележителности са недостъпни. Туристите, които пътуват към Съединените щати тази седмица, са изправени пред неприятна изненада, защото федерално правителствено е затворено, предава Euronews.

Затварянето започна на 1 октомври, след като Конгресът не постигна съгласие по бюджета. Въпреки че кризата е съсредоточена във Вашингтон, нейното отражение вече се усеща в цялата страна и засяга сериозно туристическите планове. Макар полетите и круизните маршрути да продължават без прекъсване, финансираните от федералния бюджет обекти се затварят, услугите в националните паркове са ограничени, а липсата на яснота създава объркване сред пътуващите. Загубите за туристическия сектор също се очертават като значителни.

Американската туристическа асоциация предупреждава, че всяка седмица на блокиране би могла да коства около 920 милиона евро на икономиката, зависеща от туризма. Това засяга не само авиопревозвачите и хотелите, но и местния бизнес, който разчита на пътешественици.

Засега полетите се осъществяват както обикновено, тъй като авиодиспечерите и служителите на TSA (Администрация по транспортната сигурност) са определени като незаменими и продължават да работят. Въпреки това, тъй като трудът им е временно безвъзмезден, има вероятност от недостиг на персонал, по-дълги опашки и евентуални закъснения, особено при по-продължително блокиране. Същевременно, редица дейности на Федералната авиационна администрация са спрени, което може да доведе до по-сериозни затруднения с времето.

Круизните кораби, които тръгват от американски пристанища, засега продължават нормално. Основните федерални служби, включително бреговата охрана и митническите агенти, изпълняват задълженията си, макар и без заплащане. По-осезаеми трудности се появяват при посещенията в националните паркове, които остават отворени само частично. Достъпни са пътища, пътеки и открити площи, но центровете за посетители и други съоръжения са затворени. Популярни забележителности като Йосемити, Йелоустоун и Статуята на свободата все още допускат посетители, но с ограничени услуги. Министерството на вътрешните работи предупреди, че определени райони може да бъдат напълно затворени, ако възникнат рискове за безопасността или околната среда.

Във Вашингтон и други градове, много музеи, финансирани от федералния бюджет, не работят. Националният архив и Монументът на Вашингтон са сред вече затворените културни обекти. Някои музеи към Смитсониън и Националната зоологическа градина остават отворени временно, като използват резервни средства, но не по-дълго от 6 октомври. Частните музеи продължават да функционират. Визовите процедури също са засегнати: посолствата и консулствата на САЩ предоставят основни услуги, но се очакват забавяния поради намаления персонал. Въпреки това, представления, концерти и театрални събития се провеждат по план, включително в Центъра „Джон Ф. Кенеди“. Туристите се съветват редовно да проверяват официалните източници за актуална информация, преди да предприемат пътувания или резервации.

