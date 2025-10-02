iPhone започва да поддържа дигитални паспорти: Кой може да използва новата функция?

С дигиталния паспорт ще можете да се идентифицирате при вътрешни полети на контролно-пропускателните пунктове на TSA

През последните години телефоните вече не са само начин на комуникираме, но и средство за разплащане, съхранение на данни и още десетки други неща. Apple официално потвърди, че до края на 2025 г. iPhone устройствата вече ще поддържат дигитални версии на американски паспорти. Новата функция ще позволи създаване на дигитален идентификатор в приложението Wallet, използвайки вашия паспорт, така че да можете да се идентифицирате без да се налага да търсите физическия си документ.

Снимка: Getty Images / iStock

Въпреки че дигиталните идентификатори съществуват от известно време, те се разпространяват бавно – към момента само 11 щата и територии в САЩ ги поддържат. До момента потребителите можеха да добавят шофьорските си книжни, но компанията интегрира технологията и спрямо паспортите. Вече всеки американски гражданин ще може да се възползва от дигиталната идентификация, независимо от щата, в който е издадена шофьорската му книжка – прекратявайки зависимостта от местната политика.

Докато шофьорските книжки изискват базова дигитална поддръжка, паспортите въвеждат по-сложни изисквания за сигурност, включително използването на вградени чипове за електронно разпознаване. Това обяснява защо процесът е по-бавен, но също така го прави по-надежден и приложим в по-широк мащаб.

Какво реално ще означава тази функционалност за потребителите?

С дигитален паспорт ще можете да се идентифицирате при вътрешни полети на контролно-пропускателните пунктове на TSA, но само на определени локации. В момента това включва летища в щати като Аризона, Калифорния, Джорджия, Хавай, Мериленд и други, както и в Пуерто Рико. Извън летищата, дигиталната идентификация ще се използва за проверка на възраст и самоличност в различни приложения, магазини и онлайн услуги – спестявайки нуждата от физически документи при покупка на стоки с възрастови ограничения или при регистрация за нови платформи.

Снимка: Getty Images

Поддръжката на дигитални паспорти е съвместима със стандарта Real ID, който се изисква за вътрешни полети в САЩ. Въпреки това, съществува важно ограничение – според Apple, дигиталният идентификатор не замества физическия паспорт и не може да се използва за международни пътувания или преминаване на граници. Така че, ако планирате да напускате страната, физическият документ остава задължителен. Apple прилага сериозни мерки за сигурност – дигиталните документи се пазят локално на устройството и използват Face ID или Touch ID за удостоверяване, така че дори при загубено устройство, личната ви информация остава защитена.

Кога ще можете да използвате тази функция?

Засега няма точна дата. Apple обяви, че поддръжката на дигитални паспорти ще стане факт в по-късен етап на 2025 г., но тя няма да бъде налична при първоначалното пускане на iOS 26. Възможните варианти включват актуализация в края на октомври (26.1) или през декември (26.2). Възможно е и Apple да активира функцията чрез сървърна актуализация, както е правила и преди. Междувременно, Android потребителите вече използват подобна функционалност чрез Google Wallet. Поддръжката на паспорти беше спомената в предварителния преглед на iOS 26, но по-късно Apple дискретно добави бележка, че ще се появи в бъдеща версия.

