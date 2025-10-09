1 USD
Свят Как Западът ще използва замразените руски активи?

Как Западът ще използва замразените руски активи?

bTV Бизнес екип

Общо по света са замразени около 300 милиарда долара руски активи

Европейската комисия предложи план, според който държавите членки на ЕС биха могли да използват до 185 милиарда евро от общо 210 милиарда евро руски суверенни активи, замразени в Европа, без да се извършва тяхната конфискация – червена линия за много столици и за Европейската централна банка, предаде Reuters.

Идеята е парите да бъдат инвестирани не в депозити в ЕЦБ, а в облигации, издавани от Европейската комисия и гарантирани от правителствата на ЕС.

Строят ново предприятие за протеинови барове край София за милиони

Как ще работи системата?

При началото на войната в Украйна Euroclear държеше облигации за руската централна банка. След като тези облигации изтекоха, парите останаха блокирани в Euroclear заради санкциите на ЕС срещу Москва. Планът предвижда тези средства да бъдат използвани за създаване на т.нар. „репарационен заем“ за Украйна. Украйна ще връща заема едва след като получи военни репарации от Русия по мирно споразумение, позволявайки на страната да използва средствата веднага.

Първоначално се обмисляше използването на специална целева структура (Special Purpose Vehicle – SPV), собственост на държавите членки, но Комисията смята, че е по-просто средствата да се държат в сметка на Комисията без създаване на SPV.

Mинна компания откри находище на медно-златна минерализация в наша съседка

Размер на наличните средства

Общо по света са замразени около 300 милиарда долара руски активи, като в Европа са 210 милиарда евро, от които 185 милиарда евро се държат от Euroclear. Около 176 милиарда евро вече са превърнати в пари в брой, а останалите 9 милиарда евро в ценни книжа ще изтекат през 2026 и 2027 г.

След приспадането на заем от Г-7 за Украйна на стойност 45 милиарда евро, ефективната сума за репарационния заем засега е 140 милиарда евро. Финландия и Швеция оценяват неизпълнените финансови нужди на Украйна през 2026–2027 г. на 130 милиарда евро.

Mинна компания откри находище на медно-златна минерализация в наша съседка

Как ще се запази правният статут на активите?

Русия ще запази правото си върху активите си в Euroclear, а белгийският депозитар ще държи еквивалентни облигации на ЕС, които да покриват това задължение. Euroclear ще инвестира средствата в тройно А облигации на Комисията, вместо в депозити в ЕЦБ.

Рискът ще бъде споделян колективно от държавите членки на ЕС. Операцията ще бъде 100% гарантирана от страните членки, като се предвижда участие и на страните от Г-7 извън Европа, пропорционално на размера на икономиките им. Комисията е готова да продължи и без Унгария, ако страната реши да не участва, тъй като нейният дял в гаранциите е малък.

Гаранциите ще се използват само ако държавите членки решат да размразят руските активи преди плащането на репарации. За да се предотврати случайно размразяване, санкциите ще могат да се подновяват с квалифицирано мнозинство, вместо с изискване за единодушие, което премахва риска Унгария да блокира подновяването и да предизвика освобождаване на активите.

