Mинна компания откри находище на медно-златна минерализация в наша съседка

Copper Canyon е едно от четирите основни находища на злато и неблагородни метали

Австралийската миннодобивна компания Strickland Metals обяви в сряда, че е открила „значителна“ медно-златна минерализация в находището Copper Canyon. То е част от проекта за злато и неблагородни метали Rogozna в Южна Сърбия, където се съдържат общо 7,4 милиона унции златен еквивалент (Moz AuEq).

Снимка: Getty Images/iStock

Според компанията, резултатите от първия от наскоро завършените три диамантени сондажа в Copper Canyon, където вече са установени 0,81 Moz AuEq, разкриват пресечен участък с дължина 191,2 метра, съдържащ 0,5 грама злато на тон (g/t) и 0,5% мед, започващ от дълбочина 4,8 метра.

„Тези резултати ясно подчертават потенциала за допълнително разрастване и подобрение на ресурсната база в Copper Canyon, над настоящите 0,81 Moz AuEq. Това отваря обещаваща перспектива за развитието на Rogozna, като едновременно с това затвърждава нашия активен подход към разширяване на ресурсите и търсене чрез сондажи“, коментира Пол Л’Ерпиниер, управляващ директор на Strickland, предадено от Seenews.

В изявлението се посочва, че в момента седем сондажни платформи са в действие на територията на Rogozna, като част от настоящата сондажна кампания с обем 50 000 метра. Copper Canyon е едно от четирите основни находища на злато и неблагородни метали, идентифицирани до момента в рамките на проекта Rogozna. Останалите включват: Shanac с 5,30 Moz AuEq, Medenovac с 1,28 Moz AuEq и Gradina, за което се очаква първоначална оценка на минералните ресурси до края на годината.

Проектът Rogozna се простира върху площ от около 184 кв. км, включвайки четири проучвателни лиценза. От Strickland заявяват, че Rogozna има потенциала да се превърне в едно от най-големите все още неразработени златни находища в световен мащаб.

Strickland придоби контрол над проекта през юли миналата година, след като финализира закупуването на Betoota Holdings за 37 милиона долара (31,8 милиона евро). Чрез напълно притежаваното си сръбско дъщерно дружество Zlatna Reka Resources, Betoota държи 100% собственост върху Rogozna.

